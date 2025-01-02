02 января 2025
01 января 2025

Челябинский врач назвал способы борьбы со вздутие живота после новогоднего пиршества

Челябинский врач Тарасов посоветовал полезные продукты после новогодних застолий
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Тарасов перечислил продукты, которые помогут восстановить кишечник
Дмитрий Тарасов перечислил продукты, которые помогут восстановить кишечник Фото:

После новогодних праздников и многочисленных застолий многие челябинцы испытывают симптомы вздутия живота. Об этом рассказал URA.RU главный врач городской клинической больницы (ГКБ) №1 Челябинска Дмитрий Тарасов и поделился методами профилактики газообразования.

«Первые дни новогодних каникул пробежали. И самое время поговорить о профилактике газообразования. Есть продукты, потребление которых уменьшит вздутие живота», — сообщил URA.RU Тарасов. 

По словам врача, наиболее эффективными являются:

  • Йогурт, содержащий пробиотики, которые улучшают работу кишечника
  • Ягоды (клубника, черника, ежевика), богатые антиоксидантами и клетчаткой
  • Авокадо с высоким содержанием калия и фолиевой кислоты
  • Банан и ананас, последний содержит полезный фермент бромелаин
  • Киви, богатый ферментом актинидином
  • Огурцы и сельдерей, на 95% состоящие из воды
  • Имбирь, способствующий улучшению пищеварения
  • Куркума, обладающая противовоспалительными свойствами

Все перечисленные продукты не только помогают справиться со вздутием, но и благотворно влияют на работу пищеварительной системы в целом. Тарасов посоветовал добавлять в пищу что-то одно и ситуация за неделю стабилизируется.

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После новогодних праздников и многочисленных застолий многие челябинцы испытывают симптомы вздутия живота. Об этом рассказал URA.RU главный врач городской клинической больницы (ГКБ) №1 Челябинска Дмитрий Тарасов и поделился методами профилактики газообразования. «Первые дни новогодних каникул пробежали. И самое время поговорить о профилактике газообразования. Есть продукты, потребление которых уменьшит вздутие живота», — сообщил URA.RU Тарасов.  По словам врача, наиболее эффективными являются: Все перечисленные продукты не только помогают справиться со вздутием, но и благотворно влияют на работу пищеварительной системы в целом. Тарасов посоветовал добавлять в пищу что-то одно и ситуация за неделю стабилизируется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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