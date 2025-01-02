Челябинский врач назвал способы борьбы со вздутие живота после новогоднего пиршества

После новогодних праздников и многочисленных застолий многие челябинцы испытывают симптомы вздутия живота. Об этом рассказал URA.RU главный врач городской клинической больницы (ГКБ) №1 Челябинска Дмитрий Тарасов и поделился методами профилактики газообразования.
«Первые дни новогодних каникул пробежали. И самое время поговорить о профилактике газообразования. Есть продукты, потребление которых уменьшит вздутие живота», — сообщил URA.RU Тарасов.
По словам врача, наиболее эффективными являются:
- Йогурт, содержащий пробиотики, которые улучшают работу кишечника
- Ягоды (клубника, черника, ежевика), богатые антиоксидантами и клетчаткой
- Авокадо с высоким содержанием калия и фолиевой кислоты
- Банан и ананас, последний содержит полезный фермент бромелаин
- Киви, богатый ферментом актинидином
- Огурцы и сельдерей, на 95% состоящие из воды
- Имбирь, способствующий улучшению пищеварения
- Куркума, обладающая противовоспалительными свойствами
Все перечисленные продукты не только помогают справиться со вздутием, но и благотворно влияют на работу пищеварительной системы в целом. Тарасов посоветовал добавлять в пищу что-то одно и ситуация за неделю стабилизируется.
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