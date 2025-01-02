02 января 2025

Восемь беспилотников ВСУ сбили над Брянской областью

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Брянскую область атаковали дроны самолетного типа
Брянскую область атаковали дроны самолетного типа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Восемь беспилотников ВСУ сбили над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. 

«Наши бойцы продолжают уничтожение вражеских БпЛА над территорией Брянской области. Восемь беспилотников самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Минобороны РФ», — написал Богомаз в своем telegram-канале.

Глава региона отметил, что пострадавших и разрушений нет. На месте сбития дронов ВСУ работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в Брянской области было перехвачено 19 дронов, принадлежащих ВСУ. Обошлось без жертв среди мирных жителей. Кроме того, украинские военные осуществили атаку на нефтебазу в районе Смоленска, что привело к возникновению пожара, пишет телеканал 360.

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Восемь беспилотников ВСУ сбили над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.  «Наши бойцы продолжают уничтожение вражеских БпЛА над территорией Брянской области. Восемь беспилотников самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Минобороны РФ», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что пострадавших и разрушений нет. На месте сбития дронов ВСУ работают оперативные и экстренные службы. Ранее в Брянской области было перехвачено 19 дронов, принадлежащих ВСУ. Обошлось без жертв среди мирных жителей. Кроме того, украинские военные осуществили атаку на нефтебазу в районе Смоленска, что привело к возникновению пожара, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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