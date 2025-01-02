Восемь беспилотников ВСУ сбили над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Наши бойцы продолжают уничтожение вражеских БпЛА над территорией Брянской области. Восемь беспилотников самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Минобороны РФ», — написал Богомаз в своем telegram-канале.
Глава региона отметил, что пострадавших и разрушений нет. На месте сбития дронов ВСУ работают оперативные и экстренные службы.
Ранее в Брянской области было перехвачено 19 дронов, принадлежащих ВСУ. Обошлось без жертв среди мирных жителей. Кроме того, украинские военные осуществили атаку на нефтебазу в районе Смоленска, что привело к возникновению пожара, пишет телеканал 360.
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