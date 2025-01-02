02 января 2025
01 января 2025

В Тюмени потеплеет до +1 градуса

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени потеплеет до плюсовых температур
В Тюмени потеплеет до плюсовых температур Фото:

В Тюмени 3 января температура воздуха поднимется до +1 градуса. При этом, жителей города ожидают непрерывные осадки, сообщает Обь-Иртышское УГМС.

«В Тюмени днем и вечером 3 января температура наружного воздуха составит +1 градус, ночью — 0 градусов. Ночью — слабый непрерывный снег, днем — небольшие осадки», — написано на сайте.

Порывы ветра будут варьироваться в пределах 3-6 метров в секунду. Влажность составит 89%.

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В Тюмени 3 января температура воздуха поднимется до +1 градуса. При этом, жителей города ожидают непрерывные осадки, сообщает Обь-Иртышское УГМС. «В Тюмени днем и вечером 3 января температура наружного воздуха составит +1 градус, ночью — 0 градусов. Ночью — слабый непрерывный снег, днем — небольшие осадки», — написано на сайте. Порывы ветра будут варьироваться в пределах 3-6 метров в секунду. Влажность составит 89%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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