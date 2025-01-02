В Тюмени потеплеет до +1 градуса

В Тюмени потеплеет до плюсовых температур
В Тюмени 3 января температура воздуха поднимется до +1 градуса. При этом, жителей города ожидают непрерывные осадки, сообщает Обь-Иртышское УГМС.
«В Тюмени днем и вечером 3 января температура наружного воздуха составит +1 градус, ночью — 0 градусов. Ночью — слабый непрерывный снег, днем — небольшие осадки», — написано на сайте.
Порывы ветра будут варьироваться в пределах 3-6 метров в секунду. Влажность составит 89%.
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