Челябинский депутат помог беженке из Донбасса, страдающей раком костей

Депутат заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко помог приобрести лекарственные препараты борющейся с раком костей беженке из Донбасса. Как стало известно URA.RU, о том, что женщине необходимы жизненно важные лекарства, депутату рассказали его друзья из Народного фронта.
«Я была эвакуирована в 2022 году из Донецка. Нахожусь в пункте временного размещения в Нагибино, в Ростове-на-Дону. Я страдаю таким заболеванием, как рак костей. И мне надо периодически прокалывать акласту. Два раза в год желательно», — говорит на видео, которое имеется в распоряжении URA.RU, Надежда Павловна Алексеева.
Надежда Павловна уточнила, что акласта это для нее основной препарат. Необходимы и другие дорогостоящие лекарства, которые следует принимать после облучения и для дальнейшего лечения. Денисенко, узнав эту историю, перевел женщине, напрямую, деньги для покупки препаратов.
«Хотелось бы, чтобы у нас в стране среди предпринимателей, да и просто обеспеченных людей появилась традиция — начинать год с добрых дел. Многие люди находятся в трудной жизненной ситуации и в наших силах помочь им. И конечно, важно говорить о благотворительности и меценатстве. Такой пример тоже заразителен. Добрые дела не должны быть модными, они должны быть нормой», — заявил URA.RU депутат.
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