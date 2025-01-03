Магнитная буря накроет Землю в январские праздники: прогноз на 4 января для метеозависимых

В январе на Землю обрушится сразу несколько магнитных бурь. Метеозависимые люди почувствуют скачки геомагнитной активности уже скоро — URA.RU публикует прогноз магнитных бурь на 4 января.
Будет ли магнитная буря 4 января
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, в субботу 4 января произойдет резкий скачок геомагнитной активности. Примерно в 10 утра по московскому времени уровень возбужденности магнитосферы поднимется до «красного» значения в 5 баллов по Кр-индексу. Вероятность магнитной бури ученые оценивают в 35%, а шанс сильного магнитного шторма — в 20%.
Прогноз магнитных бурь на январь
Всплеск геомагнитной активности также произойдет и на следующий день — 5 января прогнозируется «красный» уровень возбужденности магнитосферы. Резкий скачок произойдет утром, примерно в 6 по московскому времени, а вероятность магнитной бури поднимется до 40%.
Также магнитосфера Земли будет возбужденной 10 и 16 числа. А Ближе к концу месяца, 27-28 января, ученые вновь прогнозируют сильную магнитную бурю.
Важно понимать, что долгосрочные прогнозы магнитных бурь могут оказаться неточными. Поэтому метеозависимым людям лучше периодически проверять прогнозы на ближайшие несколько дней, чтобы магнитная буря не застала врасплох.
Как спастись от магнитной бури метеозависимым
Несмотря на то, что метеозависимые люди регулярно жалуются на плохое самочувствие из-за магнитных бурь, врачи и ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, как уровень геомагнитной активности влияет на здоровье человека. Чаще всего метеозависимые жалуются на головную боль, проблемы с концентрацией внимания и плохой сон, а также на общее ухудшение самочувствия.
Для того чтобы перестать страдать от магнитных бурь, врачи советуют поддерживать организм в тонусе и соблюдать простые правила. Например, не переутомляться и регулярно высыпаться, а также заниматься физической активностью. Даже простые упражнения и регулярные прогулки помогут почувствовать себя лучше.
Также стоит разнообразно и регулярно питаться, добавляя в рацион продукты, богатые витаминами. И не забывать пить много воды — это помогает кровообращению и снижает головную боль.
При этом нужно понимать, что метеозависимость может быть симптомом хронического заболевания. Поэтому тем, кто регулярно страдает от магнитных бурь, стоит обратиться в больницу и пройти обследование — возможно, метеозависимость указывает на проблемы со здоровьем.
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