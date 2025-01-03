В Санкт-Петербурге пассажир пытался расстрелять таксиста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Петербуржец выстрелил в водителя такси, отказавшись оплачивать проезд
Петербуржец выстрелил в водителя такси, отказавшись оплачивать проезд Фото:

В Санкт-Петербурге 54-летний безработный местный житель отказался оплачивать проезд в такси и выстрелил из пистолета в водителя автомобиля. На злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщили журналисты. 

«Таксист едва не получил пулю — вместо оплаты поездки пассажир выстрелил в него из пистолета», — передает портал «78 — НОВОСТИ». Инцидент произошел на проспекте Славы у дома №40.

Известно, что 22-летний водитель такси доставил клиента по назначенному адресу, но тот отказался оплачивать поездку. Попытки убедить пассажира заплатить не привели усугубили конфликт. В результате пассажир выстрелил из травматического пистолета в водителя, но промахнулся. После происшествия таксист немедленно покинул место событий, а стрелок продолжил свой путь. Однако в тот же день его задержали правоохранительные органы, злоумышленником оказался 54-летний безработный житель Петербурга. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге 54-летний безработный местный житель отказался оплачивать проезд в такси и выстрелил из пистолета в водителя автомобиля. На злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщили журналисты.  «Таксист едва не получил пулю — вместо оплаты поездки пассажир выстрелил в него из пистолета», — передает портал «78 — НОВОСТИ». Инцидент произошел на проспекте Славы у дома №40. Известно, что 22-летний водитель такси доставил клиента по назначенному адресу, но тот отказался оплачивать поездку. Попытки убедить пассажира заплатить не привели усугубили конфликт. В результате пассажир выстрелил из травматического пистолета в водителя, но промахнулся. После происшествия таксист немедленно покинул место событий, а стрелок продолжил свой путь. Однако в тот же день его задержали правоохранительные органы, злоумышленником оказался 54-летний безработный житель Петербурга. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...