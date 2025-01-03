В Санкт-Петербурге пассажир пытался расстрелять таксиста

В Санкт-Петербурге 54-летний безработный местный житель отказался оплачивать проезд в такси и выстрелил из пистолета в водителя автомобиля. На злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщили журналисты.
«Таксист едва не получил пулю — вместо оплаты поездки пассажир выстрелил в него из пистолета», — передает портал «78 — НОВОСТИ». Инцидент произошел на проспекте Славы у дома №40.
Известно, что 22-летний водитель такси доставил клиента по назначенному адресу, но тот отказался оплачивать поездку. Попытки убедить пассажира заплатить не привели усугубили конфликт. В результате пассажир выстрелил из травматического пистолета в водителя, но промахнулся. После происшествия таксист немедленно покинул место событий, а стрелок продолжил свой путь. Однако в тот же день его задержали правоохранительные органы, злоумышленником оказался 54-летний безработный житель Петербурга. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
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