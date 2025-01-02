Курганская область возглавила рейтинг с самыми доступными частными домами

В Курганской области средняя стоимость частных домов, выставленных на продажу, является самой доступной среди всех регионов страны. Об этом сообщает федеральный портал, объединяющий базу объявлений недвижимости по всей России.
«Курганская область. Средняя цена дома — 3 096 210 рублей», — информирует портал «Мир квартир». Это самая низкая средняя стоимость частных домов, выставленных на продажу в 85 регионах страны.
При этом за 2024 год стоимость домов в Курганской области повысилась на 1,9%. В декабре рост составил 3,0%.
Самые дорогие дома — В Москве. Здесь средняя цена составляет 29 886 619 рублей. Среди регионов УрФО высокие показатели у ЯНАО (5 место, 13 287 783 рубля). Тюменская область на 28 месте (7,57 млн), у ХМАО — 32 строчка рейтинга (6,7 млн), Челябинская область — 36 место (6,31 млн), Свердловская область — 43 место (5,98 млн).
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