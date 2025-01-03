Из Москвы выдворили 18 тысяч мигрантов

Из Москвы в 2024 году выдворили 18 тысяч мигрантов, они нарушили правила проживания и въезда на территорию России. При этом за 2023 год было выдворено порядка 12 тысяч иностранных граждан, сообщили в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.
«По состоянию на середину декабря 2024 года сотрудники межрайонного отдела судебных приставов по административному выдворению ГУ ФССП по Москве осуществили более 18 тысяч препровождений иностранных граждан за границу Российской Федерации», — заявили в ГУ ФССП. Информацию передает ТАСС.
Большинство выдворенных мигрантов являются уроженцами стран СНГ. Среди них подавляющее большинство — из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Кроме того, среди выдворенных мигрантов значатся трое граждан Эстонии, Латвии и Франции. Все иностранные граждане, попавшие в список на выдворение из России, нарушили статьи о проживании и въезде в страну, они не смогут вернуться обратно в течение пяти лет.
Ранее правительство РФ выпустило постановление, согласно которому с лета 2025 года иностранные граждане, находящиеся на российской территории, будут обязаны сдавать биометрию. Так, нужно будет пройти две процедуры: фотография лица и снятие отпечатков пальцев. Однако нововведение не распространяется на граждан Белоруссии, дипломатический персонал, детей до шести лет и сотрудников консульских заведений зарубежных держав.
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