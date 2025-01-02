02 января 2025

В Тюмени подростки избили нетрезвого пенсионера. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инцидент произошел возле корта тюменской школы
Инцидент произошел возле корта тюменской школы Фото:

В Тюмени подростки напали на пенсионера возле одной из школ. Как сообщает telegram-канал ЧС Тюмень, молодые люди его долго дразнили, а после толкнули. Как следует из видео, опубликованном в канале, пожилой человек был нетрезв.

«В Тюмени у школы №5 школьники напали на пенсионера. Они кидали в него снежками, а после толкнули так, что он упал и ударился головой о борта школьного корта», — сообщает канал.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по данному факту обращений не поступало. Ведомство проводит проверку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени подростки напали на пенсионера возле одной из школ. Как сообщает telegram-канал ЧС Тюмень, молодые люди его долго дразнили, а после толкнули. Как следует из видео, опубликованном в канале, пожилой человек был нетрезв. «В Тюмени у школы №5 школьники напали на пенсионера. Они кидали в него снежками, а после толкнули так, что он упал и ударился головой о борта школьного корта», — сообщает канал. Как сообщили в пресс-службе УМВД по данному факту обращений не поступало. Ведомство проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...