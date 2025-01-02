Инцидент произошел возле корта тюменской школы
В Тюмени подростки напали на пенсионера возле одной из школ. Как сообщает telegram-канал ЧС Тюмень, молодые люди его долго дразнили, а после толкнули. Как следует из видео, опубликованном в канале, пожилой человек был нетрезв.
«В Тюмени у школы №5 школьники напали на пенсионера. Они кидали в него снежками, а после толкнули так, что он упал и ударился головой о борта школьного корта», — сообщает канал.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по данному факту обращений не поступало. Ведомство проводит проверку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!