В Чувашии Дед Мороз застрелил предпринимателя

В Чувашии в городе Канаш 2 января мужчина в костюме Деда Мороза убил предпринимателя из двуствольного оружия. Предварительной причиной инцидента считается месть. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Вооруженный мужчина в костюме Деда Мороза застрелил предпринимателя в городе Канаш», — передает telegram-канал. Отмечается, что злоумышленник использовал двуствольное ружье и скрылся после совершения преступления.
Стрелявший был ранее осужденным, а жертва служила в правоохранительных органах. Предполагаемая причина нападения — месть за то, что предприниматель отправил злоумышленника в тюрьму. Стрелявшего мужчину удалось задержать, в ходе допроса он признался, что приобрел костюм с целью замаскировать свою личность и затруднить опознание.
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