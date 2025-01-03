В Чувашии Дед Мороз застрелил предпринимателя

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Мужчина в костюме Деда Мороза, выстреливший в предпринимателя, предварительно, пытался отомстить
Мужчина в костюме Деда Мороза, выстреливший в предпринимателя, предварительно, пытался отомстить Фото:

В Чувашии в городе Канаш 2 января мужчина в костюме Деда Мороза убил предпринимателя из двуствольного оружия. Предварительной причиной инцидента считается месть. Об этом сообщил telegram-канал Mash.  

«Вооруженный мужчина в костюме Деда Мороза застрелил предпринимателя в городе Канаш», — передает telegram-канал. Отмечается, что злоумышленник использовал двуствольное ружье и скрылся после совершения преступления.

Стрелявший был ранее осужденным, а жертва служила в правоохранительных органах. Предполагаемая причина нападения — месть за то, что предприниматель отправил злоумышленника в тюрьму. Стрелявшего мужчину удалось задержать, в ходе допроса он признался, что приобрел костюм с целью замаскировать свою личность и затруднить опознание.

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В Чувашии в городе Канаш 2 января мужчина в костюме Деда Мороза убил предпринимателя из двуствольного оружия. Предварительной причиной инцидента считается месть. Об этом сообщил telegram-канал Mash.   «Вооруженный мужчина в костюме Деда Мороза застрелил предпринимателя в городе Канаш», — передает telegram-канал. Отмечается, что злоумышленник использовал двуствольное ружье и скрылся после совершения преступления. Стрелявший был ранее осужденным, а жертва служила в правоохранительных органах. Предполагаемая причина нападения — месть за то, что предприниматель отправил злоумышленника в тюрьму. Стрелявшего мужчину удалось задержать, в ходе допроса он признался, что приобрел костюм с целью замаскировать свою личность и затруднить опознание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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