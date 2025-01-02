Прокуратура проводит проверку после ЧП в Суксуне, где ребенка обожгло фейерверком

Прокуратура Суксунского района Пермского края проводит проверку после ЧП с несовершеннолетним. Речь о мальчике, который получил травму в результате неправильного обращения с пиротехникой.
«В поселке Суксун 1 января 2025 года в результате нарушения требований при использовании пиротехнического изделия травмирован 10-месячный мальчик. Ему был причинен термический ожог. Ребенок был доставлен для оказания медицинской помощи в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка», — сообщил telegram-канал прокуратуры Пермского края.
Ранее URA.RU рассказывало, что помимо 10-месячного мальчика, в Пермском крае в результате использования пиротехники пострадал 20-летний житель Березников. Упавший фейерверк выстрелил ему в бедро.
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