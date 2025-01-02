02 января 2025

Прокуратура проводит проверку после ЧП в Суксуне, где ребенка обожгло фейерверком

Прокуратура проводит проверку после ЧП в Суксуне, где пострадал ребенок
© Служба новостей «URA.RU»
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10-месячного малыша доставили в больницу
10-месячного малыша доставили в больницу Фото:

Прокуратура Суксунского района Пермского края проводит проверку после ЧП с несовершеннолетним. Речь о мальчике, который получил травму в результате неправильного обращения с пиротехникой.

«В поселке Суксун 1 января 2025 года в результате нарушения требований при использовании пиротехнического изделия травмирован 10-месячный мальчик. Ему был причинен термический ожог. Ребенок был доставлен для оказания медицинской помощи в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка», — сообщил telegram-канал прокуратуры Пермского края.

Ранее URA.RU рассказывало, что помимо 10-месячного мальчика, в Пермском крае в результате использования пиротехники пострадал 20-летний житель Березников. Упавший фейерверк выстрелил ему в бедро.

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Прокуратура Суксунского района Пермского края проводит проверку после ЧП с несовершеннолетним. Речь о мальчике, который получил травму в результате неправильного обращения с пиротехникой. «В поселке Суксун 1 января 2025 года в результате нарушения требований при использовании пиротехнического изделия травмирован 10-месячный мальчик. Ему был причинен термический ожог. Ребенок был доставлен для оказания медицинской помощи в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка», — сообщил telegram-канал прокуратуры Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что помимо 10-месячного мальчика, в Пермском крае в результате использования пиротехники пострадал 20-летний житель Березников. Упавший фейерверк выстрелил ему в бедро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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