В Екатеринбурге 16-летняя обчистила пункт Wildberries по наводке мамы

03 января 2025 в 14:41 Размер текста - 17 +

Кражи из пункта выдачи пошли с начала декабря (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге 16-летняя студентка техникума, подрабатывая в пункте выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries, вынесла товар на десятки тысяч рублей. Собственница ПВЗ Ирина (имя изменено по ее просьбе) считает, что юную девушку к кражам подтолкнула ее мать. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU. Все произошло в точке на 40-летия Октября, 63 (Уралмаш). Студентка подрабатывала там с осени. Был оформлен трудовой договор. «Кражи пошли с начала декабря [2024-го]. Мы заметили, что она начала ходить в тех вещах, которые падали в брак и возврат на ее сменах. Она даже приходила на работу в этой одежде. Я думаю, что этим ее заставила заниматься мама. Вряд ли в 16 лет девочка могла придумать такую схему», — сказала собеседница агентства. Силовики якобы долго не реагировали на заявления о кражах Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU 30 декабря Ирина обратилась в отдел полиции №15. Она написала два заявления: первое на студентку о краже товара на 38 тысяч рублей, второе на ее маму (кража — почти 20 тысяч рублей). Но, по ее словам, на них целые сутки никто не реагировал. «Мне помогла участковая, которая вызвала к нам в пункт наряд Росгвардии. Дочь и ее маму мы выманили туда. Затем мы ездили к ним домой. Там нас встретила эта женщина, которая стала объяснять, что вообще не знает о ситуации, и говорила, что ее дочку вообще-то уволили. Но у нее остались ключи от офиса, мы просили, чтобы нам отдали их. Позже выяснилось, что и ее мать причастна к кражам. Мы нашли ячейку, аккаунт которой зарегистрирован на нее. Она вынесла шуруповерт, носки, кофты и прочее», — продолжила бизнесвумен. Полицейские опросили мать и дочь. Но дальше расследование не продвигается, заявила Ирина. «Я считаю, что их должны проверить инспекторы ПДН. Но никто ничего не делает. Да, у нас в пунктах работают дети из неблагополучных семей. Мы рады, что они зарабатывают себе на жизнь, что могут содержать себя, покупать вещи. Но эта история — просто перебор. А Wildberries нам теперь штраф выставит», — заключила собеседница. В пресс-службе Wildberries сказали URA.RU, что собственник ПВЗ несет ответственность за сохранность товаров, поскольку именно он организует его работу. «В данном случае, согласно условиям договора, возмещение ущерба продавцам за утраченные товары возлагается на владельца пункта выдачи, так как он отвечает за действия менеджеров, которых принимает на работу. При этом мы всегда готовы помочь владельцу ПВЗ при его обращении в правоохранительные органы и предоставить необходимые данные», — заявили в компании. URA.RU обратилось в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 16-летняя студентка техникума, подрабатывая в пункте выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries, вынесла товар на десятки тысяч рублей. Собственница ПВЗ Ирина (имя изменено по ее просьбе) считает, что юную девушку к кражам подтолкнула ее мать. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU. Все произошло в точке на 40-летия Октября, 63 (Уралмаш). Студентка подрабатывала там с осени. Был оформлен трудовой договор. «Кражи пошли с начала декабря [2024-го]. Мы заметили, что она начала ходить в тех вещах, которые падали в брак и возврат на ее сменах. Она даже приходила на работу в этой одежде. Я думаю, что этим ее заставила заниматься мама. Вряд ли в 16 лет девочка могла придумать такую схему», — сказала собеседница агентства. 30 декабря Ирина обратилась в отдел полиции №15. Она написала два заявления: первое на студентку о краже товара на 38 тысяч рублей, второе на ее маму (кража — почти 20 тысяч рублей). Но, по ее словам, на них целые сутки никто не реагировал. «Мне помогла участковая, которая вызвала к нам в пункт наряд Росгвардии. Дочь и ее маму мы выманили туда. Затем мы ездили к ним домой. Там нас встретила эта женщина, которая стала объяснять, что вообще не знает о ситуации, и говорила, что ее дочку вообще-то уволили. Но у нее остались ключи от офиса, мы просили, чтобы нам отдали их. Позже выяснилось, что и ее мать причастна к кражам. Мы нашли ячейку, аккаунт которой зарегистрирован на нее. Она вынесла шуруповерт, носки, кофты и прочее», — продолжила бизнесвумен. Полицейские опросили мать и дочь. Но дальше расследование не продвигается, заявила Ирина. «Я считаю, что их должны проверить инспекторы ПДН. Но никто ничего не делает. Да, у нас в пунктах работают дети из неблагополучных семей. Мы рады, что они зарабатывают себе на жизнь, что могут содержать себя, покупать вещи. Но эта история — просто перебор. А Wildberries нам теперь штраф выставит», — заключила собеседница. В пресс-службе Wildberries сказали URA.RU, что собственник ПВЗ несет ответственность за сохранность товаров, поскольку именно он организует его работу. «В данном случае, согласно условиям договора, возмещение ущерба продавцам за утраченные товары возлагается на владельца пункта выдачи, так как он отвечает за действия менеджеров, которых принимает на работу. При этом мы всегда готовы помочь владельцу ПВЗ при его обращении в правоохранительные органы и предоставить необходимые данные», — заявили в компании. URA.RU обратилось в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.