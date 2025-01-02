В Тюменской области за сутки ликвидировали три техногенных пожара

В Тюменской области 2 января произошло три возгорания, которые удалось потушить. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области.
«В селе Успенка Тюменского муниципального района 2 января огнеборцы ликвидировали пожар на объекте торговли. Также 2 января поступило сообщение о возгорании тюков сена недалеко от автодороги „Ялуторовск-Ярково“. Вечером того же дня поступило сообщение о пожаре в гараже в селе Памятное Ялуторовского района. Пожар был ликвидирован на площади 48 квадратных метров», — сообщает ведомство.
В пожарах никто не пострадал. Причинами пожаров становились неосторожное обращение с огнем, нарушение правил безопасности и короткое замыкание.
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