02 января 2025

В Тюменской области за сутки ликвидировали три техногенных пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области произошло три пожара за сутки
В Тюменской области произошло три пожара за сутки Фото:

В Тюменской области 2 января произошло три возгорания, которые удалось потушить. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области.

«В селе Успенка Тюменского муниципального района 2 января огнеборцы ликвидировали пожар на объекте торговли. Также 2 января поступило сообщение о возгорании тюков сена недалеко от автодороги „Ялуторовск-Ярково“. Вечером того же дня поступило сообщение о пожаре в гараже в селе Памятное Ялуторовского района. Пожар был ликвидирован на площади 48 квадратных метров», — сообщает ведомство.

В пожарах никто не пострадал. Причинами пожаров становились неосторожное обращение с огнем, нарушение правил безопасности и короткое замыкание.

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В Тюменской области 2 января произошло три возгорания, которые удалось потушить. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области. «В селе Успенка Тюменского муниципального района 2 января огнеборцы ликвидировали пожар на объекте торговли. Также 2 января поступило сообщение о возгорании тюков сена недалеко от автодороги „Ялуторовск-Ярково“. Вечером того же дня поступило сообщение о пожаре в гараже в селе Памятное Ялуторовского района. Пожар был ликвидирован на площади 48 квадратных метров», — сообщает ведомство. В пожарах никто не пострадал. Причинами пожаров становились неосторожное обращение с огнем, нарушение правил безопасности и короткое замыкание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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