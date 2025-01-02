Сургутянин раскошелился на подарок возлюбленной и вручил ей на Новый год золотое кольцо с бриллиантом. Стоимость украшения составляет более пяти миллионов рублей.
«Покупатель искал что-то эксклюзивное. Мы предложили кольцо из белого золота с крупным бриллиантом и канвой из мелких камней», — рассказали журналистам «Мегаполиса» сотрудники местного ювелирного магазина. По данным телеканала, кольцо обошлось сургутянину в 5,5 миллионов рублей.
Подходящее под описание кольцо нашлось в каталоге магазина, где продаются украшения с якутскими бриллиантами. В самом магазине корреспонденту URA.RU не смогли подтвердить покупку, поскольку менеджер, ответивший на звонок, специализируется лишь на ассортименте. А до филиала в Сургуте дозвониться не удалось.
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