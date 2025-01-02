02 января 2025
01 января 2025

Житель ХМАО купил возлюбленной кольцо за 5,5 миллионов рублей на Новый год. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Кольцо с бриллиантом обошлось сургутянину в 5,5 миллионов рублей
Кольцо с бриллиантом обошлось сургутянину в 5,5 миллионов рублей Фото:

Сургутянин раскошелился на подарок возлюбленной и вручил ей на Новый год золотое кольцо с бриллиантом. Стоимость украшения составляет более пяти миллионов рублей.

«Покупатель искал что-то эксклюзивное. Мы предложили кольцо из белого золота с крупным бриллиантом и канвой из мелких камней», — рассказали журналистам «Мегаполиса» сотрудники местного ювелирного магазина. По данным телеканала, кольцо обошлось сургутянину в 5,5 миллионов рублей.

Подходящее под описание кольцо нашлось в каталоге магазина, где продаются украшения с якутскими бриллиантами. В самом магазине корреспонденту URA.RU не смогли подтвердить покупку, поскольку менеджер, ответивший на звонок, специализируется лишь на ассортименте. А до филиала в Сургуте дозвониться не удалось.

Кольцо подходит под описание украшения, которое купил сургутянин возлюбленной на Новый год
Кольцо подходит под описание украшения, которое купил сургутянин возлюбленной на Новый год
Фото:

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Сургутянин раскошелился на подарок возлюбленной и вручил ей на Новый год золотое кольцо с бриллиантом. Стоимость украшения составляет более пяти миллионов рублей. «Покупатель искал что-то эксклюзивное. Мы предложили кольцо из белого золота с крупным бриллиантом и канвой из мелких камней», — рассказали журналистам «Мегаполиса» сотрудники местного ювелирного магазина. По данным телеканала, кольцо обошлось сургутянину в 5,5 миллионов рублей. Подходящее под описание кольцо нашлось в каталоге магазина, где продаются украшения с якутскими бриллиантами. В самом магазине корреспонденту URA.RU не смогли подтвердить покупку, поскольку менеджер, ответивший на звонок, специализируется лишь на ассортименте. А до филиала в Сургуте дозвониться не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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