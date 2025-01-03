Пятно мазута дошло до Севастополя

В Севастополе впервые обнаружено мазутное пятно. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«До Севастополя сегодня дошло небольшое мазутное пятно 1,5 на 1,5 метра, его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что пока обнаружено лишь несколько птиц, застрявших в мазуте.
По словам губернатора, Черноморо-Азовское морское управление и Севприроднадзор продолжают мониторинг состояния Балаклавской бухты и прилегающих акваторий. Они принимают необходимые меры для минимизации воздействия мазутного загрязнения на местную флору и фауну.
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