Пятно мазута дошло до Севастополя

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Рядом с Севастополем впервые зафиксировано пятно мазута
Рядом с Севастополем впервые зафиксировано пятно мазута Фото:
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В Севастополе впервые обнаружено мазутное пятно. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«До Севастополя сегодня дошло небольшое мазутное пятно 1,5 на 1,5 метра, его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что пока обнаружено лишь несколько птиц, застрявших в мазуте.

По словам губернатора, Черноморо-Азовское морское управление и Севприроднадзор продолжают мониторинг состояния Балаклавской бухты и прилегающих акваторий. Они принимают необходимые меры для минимизации воздействия мазутного загрязнения на местную флору и фауну.

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В Севастополе впервые обнаружено мазутное пятно. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «До Севастополя сегодня дошло небольшое мазутное пятно 1,5 на 1,5 метра, его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что пока обнаружено лишь несколько птиц, застрявших в мазуте. По словам губернатора, Черноморо-Азовское морское управление и Севприроднадзор продолжают мониторинг состояния Балаклавской бухты и прилегающих акваторий. Они принимают необходимые меры для минимизации воздействия мазутного загрязнения на местную флору и фауну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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