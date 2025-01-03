Украинский дрон сбили над белгородским губернатором

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Дрон ВСУ сбили из стрелкового оружия над Гладковым
Дрон ВСУ сбили из стрелкового оружия над Гладковым Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подвергся атаке дрона ВСУ во время осмотра поврежденного другим дроном дома и магазина. Как рассказал сам глава региона, его коллеги сбили дрон из стрелкового оружия.

«Сегодня выехали вместе. Пока осматривали дом, прилетел дрон. Находившиеся рядом коллеги сбили его из стрелкового оружия», — сообщил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Он отметил, что выехал к дому и магазину по просьбе жительницы Белгородской области и ее сына, которые покинули обстреливаемые места еще летом 2024 года. После осмотра дома была проведена оценка ущерба, а владельцы имущества уведомлены о мерах для получения компенсации.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подвергся атаке дрона ВСУ во время осмотра поврежденного другим дроном дома и магазина. Как рассказал сам глава региона, его коллеги сбили дрон из стрелкового оружия. «Сегодня выехали вместе. Пока осматривали дом, прилетел дрон. Находившиеся рядом коллеги сбили его из стрелкового оружия», — сообщил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что выехал к дому и магазину по просьбе жительницы Белгородской области и ее сына, которые покинули обстреливаемые места еще летом 2024 года. После осмотра дома была проведена оценка ущерба, а владельцы имущества уведомлены о мерах для получения компенсации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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