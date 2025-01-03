Украинский дрон сбили над белгородским губернатором

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подвергся атаке дрона ВСУ во время осмотра поврежденного другим дроном дома и магазина. Как рассказал сам глава региона, его коллеги сбили дрон из стрелкового оружия.
«Сегодня выехали вместе. Пока осматривали дом, прилетел дрон. Находившиеся рядом коллеги сбили его из стрелкового оружия», — сообщил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
Он отметил, что выехал к дому и магазину по просьбе жительницы Белгородской области и ее сына, которые покинули обстреливаемые места еще летом 2024 года. После осмотра дома была проведена оценка ущерба, а владельцы имущества уведомлены о мерах для получения компенсации.
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