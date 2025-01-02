02 января 2025

В Свердловской области 25 рыбаков уплыли на отколовшейся льдине

На Белоярском водохранилище спасли 25 рыбаков, дрейфующих на льдине
© Служба новостей «URA.RU»
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Всех мужчин и одного ребенка удалось спасти Фото:

На Белоярском водохранилище 25 рыбаков оказались на отколовшейся льдине. Их удалось спасти, сообщили URA.RU в МЧС Свердловской области.

«Днем 3 января в экстренные службы Заречного поступил сигнал о том, что на акватории Белоярского водохранилища на отколовшейся льдине дрейфуют рыбаки. Спасатели быстро сумели обнаружить трех мужчин, приняли их на борт и направились к берегу. По возвращению ими была обнаружена еще одна отколовшаяся льдина. На ней находились 22 человека, в том числе ребенок», — уточнили в ведомстве.

Всех их удалось вывести на землю, медицинская помощь никому не потребовалась. Рыбакам напомнили об опасности выхода на лед и отпустили по домам.

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На Белоярском водохранилище 25 рыбаков оказались на отколовшейся льдине. Их удалось спасти, сообщили URA.RU в МЧС Свердловской области. «Днем 3 января в экстренные службы Заречного поступил сигнал о том, что на акватории Белоярского водохранилища на отколовшейся льдине дрейфуют рыбаки. Спасатели быстро сумели обнаружить трех мужчин, приняли их на борт и направились к берегу. По возвращению ими была обнаружена еще одна отколовшаяся льдина. На ней находились 22 человека, в том числе ребенок», — уточнили в ведомстве. Всех их удалось вывести на землю, медицинская помощь никому не потребовалась. Рыбакам напомнили об опасности выхода на лед и отпустили по домам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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