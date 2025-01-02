Прокуратура помогла магнитогорским инвалидам добиться жизненно важных медсредств

Пациентам выдали необходимые медсредства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, пациентам с сахарным диабетом выдали жизненно важные медсредства. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска провела проверку по обращению гражданина по вопросу необеспечения медицинскими изделиями и средствами самоконтроля. Прокуратурой руководителю медучреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого все пациенты обеспечены медицинскими изделиями», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что заявитель является инвалидом и должен постоянно контролировать уровень глюкозы. Таким пациентам лекарства и средства диагностики должны выдаваться бесплатно и без ограничений по ассортименту продукции, однако больница не выписала мужчине рецепт и не сформировала персональную заявку. Аналогичные нарушения были найдены и с другими пациентами.