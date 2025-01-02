В пермском аэропорту задержали самолеты из-за НЛО

В пермском аэропорту Большое Савино задержали рейсы двух авиакомпаний — «Победа» и «Икар». Причиной послужили неопознанные движущиеся метки на радаре. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.
«„Икар“, рейс до Калининграда Е190, аэропорт Большое Савино задержан в зоне ожидания на 10 минут из-за неопознанной метки, движущейся с юго-запада в сторону аэродрома посадки. Рейс „Победы“ PBD570 до Санкт-Петербурга задержан на исполнительном старте на 20 минут из-за неопознанной метки, движущейся с юго-запада в сторону аэродрома вылета», — говорится в telegram-канале.
Позже оба самолета проследовали по своим маршрутам. План «Ковер», который предусматривает запрет на полеты из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов, в аэропорту Перми не вводился.
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