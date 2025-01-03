МГТУ и Минобороны РФ хотят заключить мировое соглашение по иску ведомства к вузу

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Иск связан с просрочкой исполнения обязательств по договору одним из соисполнителей МГТУ им. Н. Э. Баумана
Иск связан с просрочкой исполнения обязательств по договору одним из соисполнителей МГТУ им. Н. Э. Баумана Фото:

Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н. Э. Баумана и Министерство обороны РФ стремятся урегулировать иск на сумму свыше 38 миллионов рублей через мировое соглашение. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Университет и ведомство уже находятся на стадии урегулирования данного вопроса путем заключения мирового соглашения между сторонами», — рассказали представители пресс-службы. Их слова передает ТАСС.

Иск был подан в связи с нарушением сроков выполнения обязательств по договору одним из соисполнителей, представляющих МГТУ имени Н. Э. Баумана. В процесс также вовлечена военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения, которая выступает в качестве иного лица по делу.

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Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н. Э. Баумана и Министерство обороны РФ стремятся урегулировать иск на сумму свыше 38 миллионов рублей через мировое соглашение. Об этом сообщила пресс-служба вуза. «Университет и ведомство уже находятся на стадии урегулирования данного вопроса путем заключения мирового соглашения между сторонами», — рассказали представители пресс-службы. Их слова передает ТАСС. Иск был подан в связи с нарушением сроков выполнения обязательств по договору одним из соисполнителей, представляющих МГТУ имени Н. Э. Баумана. В процесс также вовлечена военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения, которая выступает в качестве иного лица по делу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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