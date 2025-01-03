МГТУ и Минобороны РФ хотят заключить мировое соглашение по иску ведомства к вузу

Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н. Э. Баумана и Министерство обороны РФ стремятся урегулировать иск на сумму свыше 38 миллионов рублей через мировое соглашение. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
«Университет и ведомство уже находятся на стадии урегулирования данного вопроса путем заключения мирового соглашения между сторонами», — рассказали представители пресс-службы. Их слова передает ТАСС.
Иск был подан в связи с нарушением сроков выполнения обязательств по договору одним из соисполнителей, представляющих МГТУ имени Н. Э. Баумана. В процесс также вовлечена военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения, которая выступает в качестве иного лица по делу.
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