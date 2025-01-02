Смертельное ДТП произошло на тюменской «трассе смерти»

Подробности смертельного ДТП уточняются
В Тюменской области на 411-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошла авария, в которой погибли два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
«Трагическое ДТП на 411-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. Погибли два человека. Движение здесь полностью ограничено», — сообщает пресс-служба ведомства.
На трассе столкнулись два легковых автомобиля — Мазда 6 и Ниссан, есть раненые. Подробности ДТП уточняются.
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