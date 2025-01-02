02 января 2025

Смертельное ДТП произошло на тюменской «трассе смерти»

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погибли два человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Подробности смертельного ДТП уточняются
Подробности смертельного ДТП уточняются Фото:

В Тюменской области на 411-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошла авария, в которой погибли два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

«Трагическое ДТП на 411-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. Погибли два человека. Движение здесь полностью ограничено», — сообщает пресс-служба ведомства.

На трассе столкнулись два легковых автомобиля — Мазда 6 и Ниссан, есть раненые. Подробности ДТП уточняются.

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В Тюменской области на 411-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошла авария, в которой погибли два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. «Трагическое ДТП на 411-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. Погибли два человека. Движение здесь полностью ограничено», — сообщает пресс-служба ведомства. На трассе столкнулись два легковых автомобиля — Мазда 6 и Ниссан, есть раненые. Подробности ДТП уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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