В Пермском крае запретили проезд грузовиков по ледовой переправе

В связи с теплыми погодными условиями вводятся ограничения на ледовой переправе между Оханском и поселком Юго-Камский. Автомобили массой свыше 2-х тонн и прицепы пропускаться не будут.
«Выезжай на лед медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час; перед выездом на лед отключи блокировку дверей, отстегни ремни безопасности. На ледовой переправе не останавливайся», — предупреждает сайт МЧС Прикамья.
В случае происшествия гражданам рекомендуются незамедлительно сообщать по телефонам «101» или «112». Краевое МЧС также предупреждает о неблагоприятных метеорологических явлениях 4 января. Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий.
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