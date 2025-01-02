02 января 2025

В Пермском крае запретили проезд грузовиков по ледовой переправе

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения вводятся на переправе Оханск - Юго-Камский
Ограничения вводятся на переправе Оханск - Юго-Камский Фото:

В связи с теплыми погодными условиями вводятся ограничения на ледовой переправе между Оханском и поселком Юго-Камский. Автомобили массой свыше 2-х тонн и прицепы пропускаться не будут.

«Выезжай на лед медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час; перед выездом на лед отключи блокировку дверей, отстегни ремни безопасности. На ледовой переправе не останавливайся», — предупреждает сайт МЧС Прикамья.

В случае происшествия гражданам рекомендуются незамедлительно сообщать по телефонам «101» или «112». Краевое МЧС также предупреждает о неблагоприятных метеорологических явлениях 4 января. Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий.

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В связи с теплыми погодными условиями вводятся ограничения на ледовой переправе между Оханском и поселком Юго-Камский. Автомобили массой свыше 2-х тонн и прицепы пропускаться не будут. «Выезжай на лед медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час; перед выездом на лед отключи блокировку дверей, отстегни ремни безопасности. На ледовой переправе не останавливайся», — предупреждает сайт МЧС Прикамья. В случае происшествия гражданам рекомендуются незамедлительно сообщать по телефонам «101» или «112». Краевое МЧС также предупреждает о неблагоприятных метеорологических явлениях 4 января. Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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