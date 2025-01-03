Врач рассказала, что обязательно нужно есть детям зимой

В рацион ребенка в холодное время года должны входить орехи и хурма. Об этом сообщила детский эндокринолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина, назвав топ-5 полезных продуктов для ребенка зимой.
«Орехи обеспечивают организм полезными жирами, витамином Е и магнием. Улучшают работу мозга, способствуют концентрации внимания и помогают сохранять энергию в холодное время года... Хурма — зимний суперфрукт, богатый витамином А, который улучшает зрение и укрепляет иммунитет.... Отлично подходит для детского рациона, если давать его в спелом и мягком виде», — рассказала Хайкина в беседе с «Газетой.ру».
Также врач назвала мандарины и другие виды цитрусовых. Она подчеркнула, что они содержат большое количество витамина С , способствующего укреплению иммунитета. Однако следует ограничить их потребление, поскольку цитрусовые могут вызвать аллергию.
Затем в списке идет морковь, богатая бета-каротином, который трансформируется в витамин А. Этот витамин способствует поддержанию здоровья зрения, кожи и слизистых оболочек, что крайне важно в зимний период с его сухим воздухом и недостатком солнечного света. Кроме того, в этот сезон нагрузка на зрение детей значительно увеличивается.
Как отмечает эксперт, крайне важно обогащать диету детей рыбой, такой как лосось, треска и хек. Эти продукты являются источниками витамина D, который особенно необходим для поддержания здоровья костей, зубов и иммунной системы в зимний период. Кроме того, жирные сорта рыбы содержат омега-3 жирные кислоты, важные для функционирования мозга и нервной системы.
Ранее врач-дерматовенеролог, преподаватель кафедры внутренних болезней медицинского факультета Университета «Синергия» Софья Хаустова рассказала, какие продукты нужно есть зимой взрослым. По ее словам, для поддержания иммунитета зимой нужно употреблять в пищу цитрусовые, яйца и скумбрию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.