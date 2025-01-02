Два катка Челябинска продолжат работу в оттепель

Катки обслуживает спецтехника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Катки в парках Терешковой и Гагарина в Челябинске будут работать и во время оттепели. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«Катки в парках Терешковой и Гагарина могут работать даже при небольших плюсовых температурах. Другие катки также открыты, катания пока не отменяются», — уточнили URA.RU в пресс-службе мэрии.

В Челябинске из-за оттепели, которую принес атлантический циклон, днем 3 января закрыли горки для катания в ледовом городке на площади Революции. Позже в мэрии предупредили, что с 4 января городок будет закрыт для посещений из-за плюсовых температур. Морозы в регионе ожидаются к 6 января.