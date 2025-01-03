Как потратить миллион за сутки в Тюмени: опытом делятся местные ВИПы

Новогодние праздники для жителей региона — это горки, катки, рестораны и массовые гуляния. Но в Тюмени и окрестностях можно найти развлечения для обладателей «золотой» дебетовой карты. Например, выпить шампанского за 100 тысяч рублей или полетать на вертолете за миллион. Как прокутить баснословные суммы, если ты вип-персона — в материале URA.RU.
Гастрономические изыски
Кулинарные приключения в Тюменской области не пройдут без блюд приготовленных с традиционными для народов Крайнего Севера ингредиентами. Самым популярным и дорогим продуктом, конечно же, считается черная икра.
Так пара-тройка небольших бутербродов в ресторанах обойдется в среднем в пять-шесть тысяч рублей. А вот уже вполне себе американский стейк «Томагавк» подадут за восемь тысяч рублей. В любом ресторане Тюмени самым дорогим все же окажется шампанское, например французское Кристалл стоит в среднем 100 тысяч рублей за бутылку.
Итого: 113 тысяч рублей
Гастрономия с индивидуальным подходом
Для тех, кто хочет особенного подхода к своему праздничному столу есть вариант заказать вип-повара, который занимается подготовкой праздничных банкетов для тюменских вип-персон. Стоимость за одного человека будет варьироваться от времени его работы и количества подаваемых блюд.
Усредненный вариант — 20 тысяч рублей с человека: в стоимость входит приготовление закуски, горячего и десерта. Плюс закупка продуктов (возьмем опять черную икру, морские и мясные деликатесы, овощи и фрукты премиум-класса) — итого восемь тысяч рублей на человека.
Итого: 141 тысячу рублей
И роскошь, и средство передвижения
Богатые люди шутят, что самое дорогое в Тюмени из транспорта — это парковка в аэропорту Рощино. Первые сутки будут стоить 800 рублей.
Если же по-настоящему задуматься о поездках класса «люкс», то стоит взять в аренду Мерседес-Майбах С класса Майбах с водителем. Цена такого удовольствия — 60 тысяч рублей в час.
Итого: 201 тысяча рублей
Каждый год с друзьями мы ходим в баню
Для души и тела богатые люди Тюмени предпочитают находиться в банях. Самые дорогие — это «Банщики» и «Сибирские хоромы». Именно там проводят свое свободное время тюменские топы. В первой двухэтажная баня обойдется в 6500 рублей за час (минимум арендуется на четыре часа).
В «Сибирских хоромах» самая дорогая программа обойдется в 33 тысячи рублей — с молочным спа, окунанием в воды Байкала под звуки шаманского бубна. Дополнительно предлагается пропаривание в четыре руки за шесть тысяч рублей, массаж в четыре руки за 15 тысяч рублей, облиться ледяным пивом, квасом или минералкой — еще три тысячи рублей. Берем по самому высокому прайсу — итого 47 тысяч рублей.
Итого: 248 тысяч рублей
На ковре-вертолете
Самым дорогим развлечением в Тюмени по праву считаются вертолетные экскурсии. Средняя цена за час полета составляет 200 тысяч рублей. Примерно во столько и обойдется обзорная экскурсия над Тюменью. Если душа пожелает слетать на вертолете в соседний Тобольск, то на первый взгляд — это недорогое удовольствие.
Время перелета составит всего 16 минут. Однако, стоит помнить, что в Тобольске наверняка вип-турист проведет некоторое время на экскурсии и это время простоя тоже придется оплачивать. Итак, берем 30 минут на два перелета и два часа на прогулку и обед в Тобольске — итого 500 тысяч рублей.
Итого: 748 тысяч рублей
Стать пилотом
Еще одно удовольствие для богатых — это попробовать себя в роли авиапилота. Симулятор полетов доступен всем желающим, цена начинается от 18 тысяч рублей. Берем по самому высокому прайсу, выбираем самую приятную глазу локацию (от Дубаи до Ниццы и Французских Альп) и получаем цену в 33 тысячи рублей.
Итого: 781 тысяча рублей
Богатые тоже спят
После приятных, но утомительных развлечений стоит подумать об отдыхе. Самый дорогой номер в гостинице, который возможно снять в Тюмени стоит 88 тысяч рублей. Находится он в отеле-замке, двухэтажный люкс обустроен под апартаменты — там есть кабинет для работы, несколько спален с санузлами, комнаты отдыха и кухня.
Итого: 869 тысяч рублей
Тюмень — не Москва
В областной столице, как выяснилось, нелегко потратить миллион рублей. В разговоре с агентством богатые люди города на правах анонимности сообщили, что за истинным люксом все же стоит ехать в Москву, Санкт-Петербург или Сочи. Как сообщил тюменский бизнесмен, даже в соседнем Екатеринбурге потратить миллион будет гораздо проще хотя бы, к примеру, на девушек легкого поведения.
«Тюмень — провинциальный город, здесь все очень просто и недорого. Даже рынок эскорт-услуг: в Москве могут взять миллионами за ночь, у нас — максимум 50 тысяч рублей», — рассказал URA.RU тюменский бизнесмен.
Тюмень все же не тот город, куда приезжают много тратить, скорее наоборот — много зарабатывать, чтобы потратить в других местах. В беседе с URA.RU тюменские миллионеры единогласно согласились с тем, что в Тюмени позавтракать за 80-100 тысяч рублей как в Москве не получится, даже обладая огромным на то желанием. Из самых дорогих и приятных развлечений тюменские випы могли вспомнить только сибирские бани, черную икру и вертолетные экскурсии.
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