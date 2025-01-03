В Белоруссии запретили российскую гречку

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В Белоруссии запретили алтайскую гречку «Фермер»
В Белоруссии запретили алтайскую гречку «Фермер» Фото:

Продажа гречневой крупы «Фермер» высшего сорта, произведенной в России, запрещена в Белоруссии из-за несоответствия времени варки установленным нормам. Согласно реестру опасной продукции Госстандарта Белоруссии, крупа не соответствует критериям «развариваемости».

«В результате испытаний установлено, что показатель „развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела“ составила 29 минут при норме не более 25 минут, из чего следует, что продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства.

Также указывается, что данная продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза относительно безопасности пищевой продукции, маркировки и технических условий для гречневой крупы. Производитель крупы «Фермер» — компания ООО «Дары полей» из Барнаула, Алтайский край. Запрет на продажу и ввоз продукции в Белоруссию вступает в силу с 11 января.

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Продажа гречневой крупы «Фермер» высшего сорта, произведенной в России, запрещена в Белоруссии из-за несоответствия времени варки установленным нормам. Согласно реестру опасной продукции Госстандарта Белоруссии, крупа не соответствует критериям «развариваемости». «В результате испытаний установлено, что показатель „развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела“ составила 29 минут при норме не более 25 минут, из чего следует, что продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства. Также указывается, что данная продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза относительно безопасности пищевой продукции, маркировки и технических условий для гречневой крупы. Производитель крупы «Фермер» — компания ООО «Дары полей» из Барнаула, Алтайский край. Запрет на продажу и ввоз продукции в Белоруссию вступает в силу с 11 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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