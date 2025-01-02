Жительница села Звериноголовское (Курганская область) слепила из снега новогодние фигуры, которые стали украшением улицы. Об этом рассказал депутат думы округа Владимир Кочеулов.
«Вот такую красоту сделала жительница села Звериноголовское Светлана Адаменко. Она каждый год придумывает сказочные фигуры из снега», — сообщил Кочеулов на своей странице во «ВКонтакте». К сообщению он прикрепил видео с места событий.
Из снега вылеплены фигуры Деда мороза, снегурочки, елки, змеи, а также герои советского мультфильма — крокодил Гена и Чебурашка. Снежные скульптуры украшают улицу Орджоникидзе, отметил в ролике депутат.
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