Вице-губернатор ХМАО высказался на счет слухов о своей отставке

В различных telegram-каналах начала появляться информация о том, что вице-губернатор ХМАО по вопросам СВО Эдуард Исаков якобы не сработался с главой региона Русланом Кухаруком и скоро уйдет с поста. Сам политик опроверг эти слухи, сказав, что новую работу не ищет и искать не собирается.
«Очередной канал, ссылаясь на своего информированного источника, пишет о моем изгнании и поиске работы… Разочарую вас. Я не ищу работу. Я работаю на важнейшем направлении, которое мне поручил губернатор Югры. А учитывая то, какое направление я веду, у меня возникают подозрения, что финансируются такие материалы украинскими неонацистами», — написал Исаков в своем telegram-канале.
Он добавил, что считает, что если его деятельность беспокоит этот контингент, то он делает все правильно. Именно по этой причине вице-губернатор будет продолжать свою работу, поддерживая югорских бойцов СВО.
Региональная программа управленческих кадров «Герои Югры» вызвала ажиотаж среди ветеранов и участников СВО. За два дня с момента запуска программы от военнослужащих поступило уже больше нескольких десятков заявлений.
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