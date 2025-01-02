02 января 2025

Вице-губернатор ХМАО высказался на счет слухов о своей отставке

Вице-губернатор ХМАО Исаков развеял слухи о своей отставке
© Служба новостей «URA.RU»
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Исков продолжит трудиться на благо югорских бойцов СВО
Исков продолжит трудиться на благо югорских бойцов СВО Фото:

В различных telegram-каналах начала появляться информация о том, что вице-губернатор ХМАО по вопросам СВО Эдуард Исаков якобы не сработался с главой региона Русланом Кухаруком и скоро уйдет с поста. Сам политик опроверг эти слухи, сказав, что новую работу не ищет и искать не собирается.

«Очередной канал, ссылаясь на своего информированного источника, пишет о моем изгнании и поиске работы… Разочарую вас. Я не ищу работу. Я работаю на важнейшем направлении, которое мне поручил губернатор Югры. А учитывая то, какое направление я веду, у меня возникают подозрения, что финансируются такие материалы украинскими неонацистами», — написал Исаков в своем telegram-канале.

Он добавил, что считает, что если его деятельность беспокоит этот контингент, то он делает все правильно. Именно по этой причине вице-губернатор будет продолжать свою работу, поддерживая югорских бойцов СВО.

Региональная программа управленческих кадров «Герои Югры» вызвала ажиотаж среди ветеранов и участников СВО. За два дня с момента запуска программы от военнослужащих поступило уже больше нескольких десятков заявлений.

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В различных telegram-каналах начала появляться информация о том, что вице-губернатор ХМАО по вопросам СВО Эдуард Исаков якобы не сработался с главой региона Русланом Кухаруком и скоро уйдет с поста. Сам политик опроверг эти слухи, сказав, что новую работу не ищет и искать не собирается. «Очередной канал, ссылаясь на своего информированного источника, пишет о моем изгнании и поиске работы… Разочарую вас. Я не ищу работу. Я работаю на важнейшем направлении, которое мне поручил губернатор Югры. А учитывая то, какое направление я веду, у меня возникают подозрения, что финансируются такие материалы украинскими неонацистами», — написал Исаков в своем telegram-канале. Он добавил, что считает, что если его деятельность беспокоит этот контингент, то он делает все правильно. Именно по этой причине вице-губернатор будет продолжать свою работу, поддерживая югорских бойцов СВО. Региональная программа управленческих кадров «Герои Югры» вызвала ажиотаж среди ветеранов и участников СВО. За два дня с момента запуска программы от военнослужащих поступило уже больше нескольких десятков заявлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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