Аналог проекта «Время героев» в ХМАО вызвал ажиотаж среди ветеранов СВО

Региональная программа управленческих кадров «Герои Югры» вызвала ажиотаж среди ветеранов и участников СВО. Об этом во время пресс-конференции рассказал руководитель фонда «Защитники Отечества» в ХМАО Игорь Илык.
«Есть ребята, которые, сразу приходя к нам, заполняют анкету, указывают, что они желают получить высшее образование, желают получить достойную работу, достойную зарплату. Люди звонят, спрашивают, и даже звонят с передовой, хотят поучаствовать. Я уверен, что инициатива будет иметь большую силу и большой охват», — сообщил Илык.
Директор департамента госслужбы Александр Деменко уточнил, что для участия в программе есть минимальные требования — нужно иметь высшее образование и минимальный опыт управления людьми, в том числе полученный на военной службе. «Если у вас нет высшего образования, наши партнеры, в том числе и Югорский государственный университет, готовы будут здесь оказать содействие. Но и, соответственно, вам нужно иметь минимальный управленческий опыт либо опыт управления людьми, в том числе полученный на военной службе», — объяснил Деменко.
Ранее URA.RU писало, что федеральная программа «Время героев» находится на особом контроле президента России Владимира Путина. ХМАО стал первым уральским регионом, готовым запустить эту программу кадровой интеграции бойцов. Проект рассчитан на ветеранов и участников СВО, которые готовы получить необходимые компетенции и знания, что позволит им попасть в резерв управленческих кадров региона.
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