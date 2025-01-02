Вода выливается из закрытого люка (архивное фото)
В Екатеринбурге канализационные стоки льются из люка на улице Фрезеровщиков (жилой район Эльмаш). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Еще одна коммунальная авария произошла на улице Фрезеровщиков», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». На кадрах видно, как вода быстро выливается из закрытого люка на дорогу.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городского водоканала за комментарием. Ответ ожидается.
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