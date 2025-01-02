02 января 2025

На Эльмаше канализационные стоки затопляют улицы. Видео

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Вода выливается из закрытого люка (архивное фото)
Вода выливается из закрытого люка (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге канализационные стоки льются из люка на улице Фрезеровщиков (жилой район Эльмаш). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Еще одна коммунальная авария произошла на улице Фрезеровщиков», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». На кадрах видно, как вода быстро выливается из закрытого люка на дорогу.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городского водоканала за комментарием. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге канализационные стоки льются из люка на улице Фрезеровщиков (жилой район Эльмаш). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Еще одна коммунальная авария произошла на улице Фрезеровщиков», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». На кадрах видно, как вода быстро выливается из закрытого люка на дорогу. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городского водоканала за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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