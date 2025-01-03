03 января 2025

Противник свердловского ГУФСИН вышел из-под стражи. Фото

Правозащитник из Екатеринбурга Соколов освободился из СИЗО-1
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения правозащитнику Алексею Соколову. Екатеринбург , соколов алексей
Под стражей Алексей Соколов находился с лета Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге задержали правозащитника, критиковавшего ГУФСИН

Из екатеринбургского СИЗО-1 вышел правозащитник Алексей Соколов, критиковавший работу свердловского ГУФСИН и попавший под уголовное преследование по обвинению в распространении экстремистских материалов. Об этом URA.RU рассказал источник в окружении юриста.

«У Соколова истек срок содержания под стражей. Следователи решили не выходить в суд для продления меры пресечения и сами назначили ему подписку о невыезде», — сказал собеседник агентства.

Соколова задержали утром 5 июля, а в его квартире провели обыски. Силовики считают, что Алексей в соцсетях размещал публикации, в которых отражал недостоверные факты о деятельности регионального ГУФСИН, а также ставил ссылки на Facebook (запрещен в РФ, принадлежит Meta, она запрещена и признана экстремистской). Через три дня юриста отправили в СИЗО.

Свою вину Соколов не признает. Он считает, что дело против него сфабриковали из-за его помощи осужденным и арестантам. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Алексей Соколов у СИЗО-1
Алексей Соколов у СИЗО-1
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Из екатеринбургского СИЗО-1 вышел правозащитник Алексей Соколов, критиковавший работу свердловского ГУФСИН и попавший под уголовное преследование по обвинению в распространении экстремистских материалов. Об этом URA.RU рассказал источник в окружении юриста. «У Соколова истек срок содержания под стражей. Следователи решили не выходить в суд для продления меры пресечения и сами назначили ему подписку о невыезде», — сказал собеседник агентства. Соколова задержали утром 5 июля, а в его квартире провели обыски. Силовики считают, что Алексей в соцсетях размещал публикации, в которых отражал недостоверные факты о деятельности регионального ГУФСИН, а также ставил ссылки на Facebook (запрещен в РФ, принадлежит Meta, она запрещена и признана экстремистской). Через три дня юриста отправили в СИЗО. Свою вину Соколов не признает. Он считает, что дело против него сфабриковали из-за его помощи осужденным и арестантам. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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