В Екатеринбурге КАМАЗ коммунальных служб врезался ЗАЗ Chance и протащил его пять метров по дороге на ул. Старых Большевиков (жилой район Эльмаш). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«На Старых большевиков КАМАЗ коммунальных служб не заметил „Шанса“ перед собой (возможно выехали под слепое пятно), развернул поперек и протащил его пять метров по дороге. Вроде бы без пострадавших», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился в городскую Госавтоинспекцию за комментарием. В ГАИ ответили, что в аварии никто не пострадал.
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