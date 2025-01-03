03 января 2025
02 января 2025

В Екатеринбурге КАМАЗ врезался в легковушку, протащив ее пять метров по дороге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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КАМАЗ развернул легковушку поперек дороги (архивное фото)
КАМАЗ развернул легковушку поперек дороги (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге КАМАЗ коммунальных служб врезался ЗАЗ Chance и протащил его пять метров по дороге на ул. Старых Большевиков (жилой район Эльмаш). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«На Старых большевиков КАМАЗ коммунальных служб не заметил „Шанса“ перед собой (возможно выехали под слепое пятно), развернул поперек и протащил его пять метров по дороге. Вроде бы без пострадавших», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился в городскую Госавтоинспекцию за комментарием. В ГАИ ответили, что в аварии никто не пострадал.

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В Екатеринбурге КАМАЗ коммунальных служб врезался ЗАЗ Chance и протащил его пять метров по дороге на ул. Старых Большевиков (жилой район Эльмаш). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «На Старых большевиков КАМАЗ коммунальных служб не заметил „Шанса“ перед собой (возможно выехали под слепое пятно), развернул поперек и протащил его пять метров по дороге. Вроде бы без пострадавших», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в городскую Госавтоинспекцию за комментарием. В ГАИ ответили, что в аварии никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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