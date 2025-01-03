Часть Перми останется без воды после новогодних каникул

Холодную воду отключат на время проведения ремонтных работ
11 января в нескольких многоэтажках Индустриального района Перми запланировано отключение воды на сутки. Причиной стали ремонтные работы на сетях, сообщает «Новогор Прикамье».
«В связи с проведением планово-ремонтных работ на сетях будет произведено плановое отключение воды. В ряде многоэтажных домов с 09:00 11 января по 12 января планируется отключение холодного водоснабжения», — сказано в сообщении.
Отключение водоснабжения планируется в следующих домах:
- Архитектора Свиязева, 21, 25, 31, 32, 34, 34А, 35, 36, 38, 40/1, 40/2, 40/3, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 52
- Гиринская 3-Я, 27А/1
- Композитора Глинки, 11А
- Космонавта Леонова, 62, 64, 64А, 66, 68, 74, 82, 82 К1.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!