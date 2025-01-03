03 января 2025
02 января 2025

Часть Перми останется без воды после новогодних каникул

© Служба новостей «URA.RU»
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Холодную воду отключат на время проведения ремонтных работ
Холодную воду отключат на время проведения ремонтных работ Фото:

11 января в нескольких многоэтажках Индустриального района Перми запланировано отключение воды на сутки. Причиной стали ремонтные работы на сетях, сообщает «Новогор Прикамье».

«В связи с проведением планово-ремонтных работ на сетях будет произведено плановое отключение воды. В ряде многоэтажных домов с 09:00 11 января по 12 января планируется отключение холодного водоснабжения», — сказано в сообщении.

Отключение водоснабжения планируется в следующих домах:

  • Архитектора Свиязева, 21, 25, 31, 32, 34, 34А, 35, 36, 38, 40/1, 40/2, 40/3, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 52
  • Гиринская 3-Я, 27А/1
  • Композитора Глинки, 11А
  • Космонавта Леонова, 62, 64, 64А, 66, 68, 74, 82, 82 К1.

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11 января в нескольких многоэтажках Индустриального района Перми запланировано отключение воды на сутки. Причиной стали ремонтные работы на сетях, сообщает «Новогор Прикамье». «В связи с проведением планово-ремонтных работ на сетях будет произведено плановое отключение воды. В ряде многоэтажных домов с 09:00 11 января по 12 января планируется отключение холодного водоснабжения», — сказано в сообщении. Отключение водоснабжения планируется в следующих домах:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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