Свердловчан поджидает новая опасность из-за аномального тепла

В Свердловской области с 3 по 5 января высок риск схода с крыш снега и падения сосулек. Причиной стал приход плюсовых температур, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
«По данным синоптиков с 3 по 5 января в Свердловской области прогнозируется теплая погода с повышение температуры до +2 градусов. Потепление повышает риск схода снежных масс, сосулек и обрушение кровельных конструкций под тяжестью снега», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства.
Спасатели рекомендуют свердловчанам провести очистку снега с крыш своих домов и аккуратней ходить по тротуарам возле домов со скатной кровлей. Также они напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при выполнении хозяйственных работ.
Ранее URA.RU писало о том, что на Среднем Урале потеплело до +3 градусов. Потепление пришло 3 января. Холод придет в регион к началу следующей недели.
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