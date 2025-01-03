03 января 2025

Свердловчан поджидает новая опасность из-за аномального тепла

МЧС предупредило о сходе снега с крыш из-за потепления в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели рекомендуют счистить снег с крыш домов
Спасатели рекомендуют счистить снег с крыш домов Фото:

В Свердловской области с 3 по 5 января высок риск схода с крыш снега и падения сосулек. Причиной стал приход плюсовых температур, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

«По данным синоптиков с 3 по 5 января в Свердловской области прогнозируется теплая погода с повышение температуры до +2 градусов. Потепление повышает риск схода снежных масс, сосулек и обрушение кровельных конструкций под тяжестью снега», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства.

Спасатели рекомендуют свердловчанам провести очистку снега с крыш своих домов и аккуратней ходить по тротуарам возле домов со скатной кровлей. Также они напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при выполнении хозяйственных работ.

Ранее URA.RU писало о том, что на Среднем Урале потеплело до +3 градусов. Потепление пришло 3 января. Холод придет в регион к началу следующей недели.

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В Свердловской области с 3 по 5 января высок риск схода с крыш снега и падения сосулек. Причиной стал приход плюсовых температур, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. «По данным синоптиков с 3 по 5 января в Свердловской области прогнозируется теплая погода с повышение температуры до +2 градусов. Потепление повышает риск схода снежных масс, сосулек и обрушение кровельных конструкций под тяжестью снега», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. Спасатели рекомендуют свердловчанам провести очистку снега с крыш своих домов и аккуратней ходить по тротуарам возле домов со скатной кровлей. Также они напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при выполнении хозяйственных работ. Ранее URA.RU писало о том, что на Среднем Урале потеплело до +3 градусов. Потепление пришло 3 января. Холод придет в регион к началу следующей недели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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