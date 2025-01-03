«Люди в белом проводили ритуал»: пять треш-историй от похоронщика из Екатеринбурга

После гибели людей на Сибирском тракте появился слух о сектантах

04 января 2025 в 20:50 Размер текста - 17 +

Похоронные агенты часто становятся свидетелями самых жутких трагедий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ежедневно в Екатеринбурге и Свердловской области погибают десятки человек. Некоторые истории удивляют даже сотрудников похоронной службы, жестко охотящихся за клиентами. Или просто им запоминаются. Один из таких агентов на условиях анонимности рассказал URA.RU несколько треш-историй. Персональные данные их героев агентство решило не раскрывать. Тела и сектанты Трупы находили в разные дни в одном и том же месте (архивное фото) Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В 2023-м в лесу на Сибирском тракте (в одном и том же месте — рядом с крематорием) за полгода обнаружили трупы четверых людей. Следователи следов криминала на телах не нашли. «Все в итоге прошли как „бесхозники“, то есть ни у кого не оказалось родных. Так их и похоронили. Позднее появился слух. По рассказам, какой-то прохожий остановился на 10-м километре тракта, чтобы сходить в туалет. Пока шел, увидел большое пламя. Решил посмотреть и якобы заметил людей в белом, которые проводили ритуал. Так появилась версия, что там людей приносили в жертву. В пользу этой теории было то, что у всех мертвецов не было обуви. Будто бы такой ритуал, что обувь снимали, а остальную одежду оставляли». Аккуратный наркоман Полицейским пришлось успокаивать женщину Фото: Илья Московец © URA.RU В июле 2023-го в Екатеринбурге в лесополосе обнаружили труп парня. Рядом стоял велосипед. Близкие, прибыв на место происшествия, рассказали, что он уехал на велопрогулку. «Позже выяснилось, что парень был наркоманом. Причем со стажем. От родных свою пагубную зависимость он скрывал. И был очень аккуратным: даже шприцы убирал в бутылочки из-под воды. То ли мусорить не хотел, то ли боялся, что кто-то его увидит, а потом найдет и его «оборудование». Мама его рыдала, увидев тело. Ее держали под руки несколько человек. А она все кричала: «Не может такого быть! Мой сын работает в крупной промышленной компании, семьянин!» Смерть на заборе Тем же летом на Сортировке на заборе обнаружили тело мужчины в трусах. Жильцы дома заявили полицейским, что погибший — не местный. Среди очевидцев звучала версия, что умерший убегал от мужа своей возлюбленной. Но у силовиков были другие мысли. «Они сразу поняли, что история — криминальная. Оказалось, что мужчину жестоко избили, все лицо было разбито. А потом, скорее всего, убийца решил все обставить как суицид. Был ли кто-то пойман, не знаю». Переполох в квартире Жильцы высотки на Комсомольской наверняка запомнят утро 19 декабря. В тот день к их дому съехались спецслужбы — в одной из квартир умер наркоман. По словам собеседника, силовиков и скорую помощь вызвал друг покойника, который тоже был в наркотическом опьянении. «И этот товарищ был просто невменяемый. Он бегал по квартире в одном носке, что-то кричал. Вот как он в таком состоянии вообще сумел кого-то вызвать? Не долго думая, полицейские скрутили его и увезли. Соседи, наверное, были сильно рады. По их словам, эти двое уже давно доставляли неудобства всем». Удачная находка Убийство произошло в доме на Белинского (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Ночью 19 ноября в квартире на Белинского обнаружили тело мужчины по имени Егор (имя изменено) с ножевыми ранениями. Позже был задержан некий таксист, который распивал с Егором спиртное. «Бытовое убийство. Незадолго до трагедии где-то познакомились, решили вместе отдохнуть, но поругались. Необычным стало то, как мы нашли родню убитого. Можно сказать, они нас сами нашли. На стене у квартиры кто-то маркером написал номер сестры [Егора]. Так и было: „11 цифр — сестра [Егора]“. Такое я увидел впервые. Возможно, номер написали сообразительные соседи, которые хотели помочь силовикам, но не хотели выходить из квартир». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ежедневно в Екатеринбурге и Свердловской области погибают десятки человек. Некоторые истории удивляют даже сотрудников похоронной службы, жестко охотящихся за клиентами. Или просто им запоминаются. Один из таких агентов на условиях анонимности рассказал URA.RU несколько треш-историй. Персональные данные их героев агентство решило не раскрывать. В 2023-м в лесу на Сибирском тракте (в одном и том же месте — рядом с крематорием) за полгода обнаружили трупы четверых людей. Следователи следов криминала на телах не нашли. «Все в итоге прошли как „бесхозники“, то есть ни у кого не оказалось родных. Так их и похоронили. Позднее появился слух. По рассказам, какой-то прохожий остановился на 10-м километре тракта, чтобы сходить в туалет. Пока шел, увидел большое пламя. Решил посмотреть и якобы заметил людей в белом, которые проводили ритуал. Так появилась версия, что там людей приносили в жертву. В пользу этой теории было то, что у всех мертвецов не было обуви. Будто бы такой ритуал, что обувь снимали, а остальную одежду оставляли». В июле 2023-го в Екатеринбурге в лесополосе обнаружили труп парня. Рядом стоял велосипед. Близкие, прибыв на место происшествия, рассказали, что он уехал на велопрогулку. «Позже выяснилось, что парень был наркоманом. Причем со стажем. От родных свою пагубную зависимость он скрывал. И был очень аккуратным: даже шприцы убирал в бутылочки из-под воды. То ли мусорить не хотел, то ли боялся, что кто-то его увидит, а потом найдет и его «оборудование». Мама его рыдала, увидев тело. Ее держали под руки несколько человек. А она все кричала: «Не может такого быть! Мой сын работает в крупной промышленной компании, семьянин!» Тем же летом на Сортировке на заборе обнаружили тело мужчины в трусах. Жильцы дома заявили полицейским, что погибший — не местный. Среди очевидцев звучала версия, что умерший убегал от мужа своей возлюбленной. Но у силовиков были другие мысли. «Они сразу поняли, что история — криминальная. Оказалось, что мужчину жестоко избили, все лицо было разбито. А потом, скорее всего, убийца решил все обставить как суицид. Был ли кто-то пойман, не знаю». Жильцы высотки на Комсомольской наверняка запомнят утро 19 декабря. В тот день к их дому съехались спецслужбы — в одной из квартир умер наркоман. По словам собеседника, силовиков и скорую помощь вызвал друг покойника, который тоже был в наркотическом опьянении. «И этот товарищ был просто невменяемый. Он бегал по квартире в одном носке, что-то кричал. Вот как он в таком состоянии вообще сумел кого-то вызвать? Не долго думая, полицейские скрутили его и увезли. Соседи, наверное, были сильно рады. По их словам, эти двое уже давно доставляли неудобства всем». Ночью 19 ноября в квартире на Белинского обнаружили тело мужчины по имени Егор (имя изменено) с ножевыми ранениями. Позже был задержан некий таксист, который распивал с Егором спиртное. «Бытовое убийство. Незадолго до трагедии где-то познакомились, решили вместе отдохнуть, но поругались. Необычным стало то, как мы нашли родню убитого. Можно сказать, они нас сами нашли. На стене у квартиры кто-то маркером написал номер сестры [Егора]. Так и было: „11 цифр — сестра [Егора]“. Такое я увидел впервые. Возможно, номер написали сообразительные соседи, которые хотели помочь силовикам, но не хотели выходить из квартир».