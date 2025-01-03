03 января 2025
02 января 2025

Курганцев зовут работать пожарными за 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарным обещают высокую зарплату
Пожарным обещают высокую зарплату Фото:

Жителей Курганской области приглашают работать пожарными в Новом Уренгое. За вахту обещают платить на руки 100 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.

«Работа для курганцев: вахта в Новом Уренгое. Зарплата пожарного — 100 тысяч рублей», — указано в объявлении на сайте «Avito.работа».

Представитель работодателя обещает компенсацию проезда до вахты и обратно по 10 тысяч рублей. Соискателям вакансии предлагаются комфортные условия труда и полный соцпакет, отмечается в объявлении.

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Жителей Курганской области приглашают работать пожарными в Новом Уренгое. За вахту обещают платить на руки 100 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии. «Работа для курганцев: вахта в Новом Уренгое. Зарплата пожарного — 100 тысяч рублей», — указано в объявлении на сайте «Avito.работа». Представитель работодателя обещает компенсацию проезда до вахты и обратно по 10 тысяч рублей. Соискателям вакансии предлагаются комфортные условия труда и полный соцпакет, отмечается в объявлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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