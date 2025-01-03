Курганцев зовут работать пожарными за 100 тысяч рублей

Пожарным обещают высокую зарплату
Жителей Курганской области приглашают работать пожарными в Новом Уренгое. За вахту обещают платить на руки 100 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.
«Работа для курганцев: вахта в Новом Уренгое. Зарплата пожарного — 100 тысяч рублей», — указано в объявлении на сайте «Avito.работа».
Представитель работодателя обещает компенсацию проезда до вахты и обратно по 10 тысяч рублей. Соискателям вакансии предлагаются комфортные условия труда и полный соцпакет, отмечается в объявлении.
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