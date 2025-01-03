В зоне СВО погиб военнослужащий из Пермского края Николай Дектярев

Прощание с бойцом состоится 4 января
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зоне специальной военной операции погиб боец из Пермского края Николай Дектярев. Об этом сообщила администрация Большесосновского муниципального округа.
«В ходе спецоперации погиб Дектярев Николай Иванович. Мы с прискорбием сообщаем эту новость», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с бойцом состоится 4 января в 12.00. Гражданская панихида пройдет в Тойкинском сельском Доме культуры по адресу село Тойкино, ул. Молодежная, д.3.
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