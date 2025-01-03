03 января 2025
02 января 2025

В зоне СВО погиб военнослужащий из Пермского края Николай Дектярев

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Прощание с бойцом состоится 4 января
Прощание с бойцом состоится 4 января Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне специальной военной операции погиб боец из Пермского края Николай Дектярев. Об этом сообщила администрация Большесосновского муниципального округа.

«В ходе спецоперации погиб Дектярев Николай Иванович. Мы с прискорбием сообщаем эту новость», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с бойцом состоится 4 января в 12.00. Гражданская панихида пройдет в Тойкинском сельском Доме культуры по адресу село Тойкино, ул. Молодежная, д.3.

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В зоне специальной военной операции погиб боец из Пермского края Николай Дектярев. Об этом сообщила администрация Большесосновского муниципального округа. «В ходе спецоперации погиб Дектярев Николай Иванович. Мы с прискорбием сообщаем эту новость», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с бойцом состоится 4 января в 12.00. Гражданская панихида пройдет в Тойкинском сельском Доме культуры по адресу село Тойкино, ул. Молодежная, д.3.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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