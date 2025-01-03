03 января 2025
02 января 2025

Священник из Челябинска выступил с обращением из зоны СВО. Видео

Челябинский священник Клюшин, служащий на СВО, поздравил жителей с Новым годом
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Свято-Елисаветинской обители. Екатеринбург, священник, крест, вера, священнослужитель, православие, батюшка
Челябинский батюшка пожелал в обращении победы Фото:

Иерей храма Иоанна Воина в Челябинске Георгий Клюшин, служащий в зоне СВО, записал видеообращение к жителям региона, напутствовав на победу. Он более года находится в полевых условиях, поддерживая военнослужащих. Об этом сообщили в челябинской митрополии.

«Поздравляю с 2025 годом. Желаю крепкого здоровья, победы, упования на господа. Бог с нами, победа за нами», — сказал Клюкшин в своем новогоднем поздравлении.

В митрополии уточнили, что отец Георгий продолжает свою миссию в зоне СВО: служит литургии в полевых условиях, проводит исповеди и причащения, а также дает наставления перед выполнением боевых задач. Ранее Георгию Клюшину вручили награду Луганской Народной Республики — медаль «За верность долгу».

Как сообщало URA.RU, депутата заксобрания Челябинской области Лену Колесникову 31 октября 2024 года наградили за проявленный героизм при участии в СВО орденом «За боевые заслуги перед Запорожской областью». Награду на заседании представил спикер ЗСО Олег Гербер

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Иерей храма Иоанна Воина в Челябинске Георгий Клюшин, служащий в зоне СВО, записал видеообращение к жителям региона, напутствовав на победу. Он более года находится в полевых условиях, поддерживая военнослужащих. Об этом сообщили в челябинской митрополии. «Поздравляю с 2025 годом. Желаю крепкого здоровья, победы, упования на господа. Бог с нами, победа за нами», — сказал Клюкшин в своем новогоднем поздравлении. В митрополии уточнили, что отец Георгий продолжает свою миссию в зоне СВО: служит литургии в полевых условиях, проводит исповеди и причащения, а также дает наставления перед выполнением боевых задач. Ранее Георгию Клюшину вручили награду Луганской Народной Республики — медаль «За верность долгу». Как сообщало URA.RU, депутата заксобрания Челябинской области Лену Колесникову 31 октября 2024 года наградили за проявленный героизм при участии в СВО орденом «За боевые заслуги перед Запорожской областью». Награду на заседании представил спикер ЗСО Олег Гербер
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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