Депутата заксобрания (ЗСО) Челябинской области Лену Колесникову 31 октября наградили за проявленный героизм при участии в СВО орденом «За боевые заслуги перед Запорожской областью». Награду на заседании вручил спикер ЗСО Олег Гербер, передает корреспондент URA.RU.
«За проявленный героизм при защите родины орденом „За боевые заслуги перед Запорожской областью“ награждается Лена Колесникова, депутат законодательного собрания Челябинской области», — озвучили на заседании. Награду и букет цветов Колесниковой вручил Гербер, в зале прозвучали аплодисменты.
Колесникова подписала контракт с Минобороны РФ в феврале 2024 года, отправившись на фронт как доброволец. По возвращении она прошла курс реабилитации и лечения, вернувшись в политику.
В октябре 2022 года участвовать в СВО добровольно решил ее супруг, бизнесмен и депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников. Сейчас он также возглавляет один из батальонов экспериментальной бригады «Гром-Каскад», а осенью прошлого года был представлен к награде за проявленное мужество.
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