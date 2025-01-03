Жителям Сургута продали по два билета на одно место на спектакле

В Сургуте в ДК «Нефтяник» 3 января состоялся спектакль «Золушка». Придя на мероприятие, посетители столкнулись с неприятной ситуацией — на одно место в зале продано два билета. Об этом рассказала одна из горожан.
«Приходим, а на наших местах сидят. Я подошла к администратору, она ответила, ну да, есть такое. Якобы Сургутнефтегаз раздавал пригласительные, а касса в этот момент на эти же места билеты продавала», — рассказала сургутянка «СургутИнформ-ТВ».
Ситуация разрешилась благоприятным способом — девушке предложили занять другие свободные места. Она согласилась на этот компромисс, однако была все равно огорчена: «Хорошо, что места свободные были. А если бы нет? Купила заранее билеты, 2300 потратила. Свои кровные заплатила, выбирала конкретные места, и вот так».
URA.RU направило запрос в ДК «Нефтяник». Ответ ожидается.
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