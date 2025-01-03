03 января 2025
02 января 2025

Жителям Сургута продали по два билета на одно место на спектакле

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте на спектакль «Золушка» продали по два билета на место
В Сургуте на спектакль «Золушка» продали по два билета на место Фото:

В Сургуте в ДК «Нефтяник» 3 января состоялся спектакль «Золушка». Придя на мероприятие, посетители столкнулись с неприятной ситуацией — на одно место в зале продано два билета. Об этом рассказала одна из горожан.

«Приходим, а на наших местах сидят. Я подошла к администратору, она ответила, ну да, есть такое. Якобы Сургутнефтегаз раздавал пригласительные, а касса в этот момент на эти же места билеты продавала», — рассказала сургутянка «СургутИнформ-ТВ».

Ситуация разрешилась благоприятным способом — девушке предложили занять другие свободные места. Она согласилась на этот компромисс, однако была все равно огорчена: «Хорошо, что места свободные были. А если бы нет? Купила заранее билеты, 2300 потратила. Свои кровные заплатила, выбирала конкретные места, и вот так».

URA.RU направило запрос в ДК «Нефтяник». Ответ ожидается.

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В Сургуте в ДК «Нефтяник» 3 января состоялся спектакль «Золушка». Придя на мероприятие, посетители столкнулись с неприятной ситуацией — на одно место в зале продано два билета. Об этом рассказала одна из горожан. «Приходим, а на наших местах сидят. Я подошла к администратору, она ответила, ну да, есть такое. Якобы Сургутнефтегаз раздавал пригласительные, а касса в этот момент на эти же места билеты продавала», — рассказала сургутянка «СургутИнформ-ТВ». Ситуация разрешилась благоприятным способом — девушке предложили занять другие свободные места. Она согласилась на этот компромисс, однако была все равно огорчена: «Хорошо, что места свободные были. А если бы нет? Купила заранее билеты, 2300 потратила. Свои кровные заплатила, выбирала конкретные места, и вот так». URA.RU направило запрос в ДК «Нефтяник». Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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