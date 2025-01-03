03 января 2025
02 января 2025

Владелец «Пермского свинокомплекса» выкупил его кредитора

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2022 году свинокомплекс признали банкротом
В 2022 году свинокомплекс признали банкротом Фото:

Владелец АО «Агро-Альянс» Артем Болдырев выкупил компанию ООО «Армада». Она является крупнейшим кредитором предприятия. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

«Владелец АО „Агро-Альянс“, контролирующий имущество и поголовье „Пермского свинокомплекса“, стал владельцем ханты-мансийского ООО „Армада“. Ранее 100% долей принадлежало экс-директору АО „Агро-Альянс“ Алексею Бородину. Изменения в ЕГРЮ внесены 28 декабря», — пишет издание.

Ранее АО «Пермский свинокомплекс» признали банкротом, а всех сотрудников уволили, после чего они заявили о нарушении трудового законодательства. После этого стадо выкупило компания «Агро-Альянс», объявив об открытии около 550 вакансий.

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Владелец АО «Агро-Альянс» Артем Болдырев выкупил компанию ООО «Армада». Она является крупнейшим кредитором предприятия. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». «Владелец АО „Агро-Альянс“, контролирующий имущество и поголовье „Пермского свинокомплекса“, стал владельцем ханты-мансийского ООО „Армада“. Ранее 100% долей принадлежало экс-директору АО „Агро-Альянс“ Алексею Бородину. Изменения в ЕГРЮ внесены 28 декабря», — пишет издание. Ранее АО «Пермский свинокомплекс» признали банкротом, а всех сотрудников уволили, после чего они заявили о нарушении трудового законодательства. После этого стадо выкупило компания «Агро-Альянс», объявив об открытии около 550 вакансий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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