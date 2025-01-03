Владелец «Пермского свинокомплекса» выкупил его кредитора

Владелец АО «Агро-Альянс» Артем Болдырев выкупил компанию ООО «Армада». Она является крупнейшим кредитором предприятия. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
«Владелец АО „Агро-Альянс“, контролирующий имущество и поголовье „Пермского свинокомплекса“, стал владельцем ханты-мансийского ООО „Армада“. Ранее 100% долей принадлежало экс-директору АО „Агро-Альянс“ Алексею Бородину. Изменения в ЕГРЮ внесены 28 декабря», — пишет издание.
Ранее АО «Пермский свинокомплекс» признали банкротом, а всех сотрудников уволили, после чего они заявили о нарушении трудового законодательства. После этого стадо выкупило компания «Агро-Альянс», объявив об открытии около 550 вакансий.
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