Президент США Джо Байден готовит прощальный подарок президенту РФ Владимиру Путину, который будет заключаться в ужесточении ограничений на разработку шельфовых нефтяных и газовых месторождений в Соединенных Штатах. Об этом пишет американский журнал The Washington Examiner.
«В прощальном подарке Путину Байден, похоже, намерен еще больше ограничить разработку шельфовых нефтяных и газовых месторождений. Это благо для Путина», — говорится в материале журнала. Там добавили, что, несмотря на значимость американского экспорта сжиженного природного газа для снижения цен на энергоносители в Европе, Байден, похоже, больше ориентируется на левых активистов и собирается подписать указ, запрещающий новые лицензии на бурение на континентальном шельфе.
Это решение представляет собой угрозу для Украины и способно ослабить западный альянс, так как увеличение цен на энергоресурсы в Европе создает дополнительные экономические вызовы. Украинский лидер Владимир Зеленский надеется на увеличение поставок американского газа в Европу для снижения зависимости от России, заключили в материале.
В США обеспокоены увеличением импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европу, несмотря на усилия Евросоюза (ЕС) по снижению зависимости от российских энергоносителей. В 2024 году 27 стран ЕС импортировали 16,5 миллиона тонн российского СПГ, что выше, чем в предыдущие годы, передает Pravda.Ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.