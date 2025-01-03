03 января 2025
02 января 2025

«Загрызли всех собак»: стаи волков терроризируют жителей Пермского края. Видео

Под Красновишерском волки сбиваются в стаи и селятся у домов местных жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Хищников все чаще видят вблизи домов
Хищников все чаще видят вблизи домов Фото:

Жители Красновишерского округа пожаловались на стаи волков, которых все чаще видят вблизи домовладений. По словам местных жителей, из-за хищников в поселке Мутиха пропали собаки.

«В Красновишерском округе участились случаи появления волков вблизи населенных пунктов. Меньше месяца назад в поселке Мутиха полностью исчезли собаки, а волки начали сбиваться в стаи», — местных жителей цитирует telegram-канал «ЧП Пермь».

Редакция URA.RU запросила комментарий в окружной мэрии по теме публикации. В комментариях к сообщению в мессенджере пользователи отметили, что подобная ситуация была в поселке Вая. Тогда проблему решили местные охотники.

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Жители Красновишерского округа пожаловались на стаи волков, которых все чаще видят вблизи домовладений. По словам местных жителей, из-за хищников в поселке Мутиха пропали собаки. «В Красновишерском округе участились случаи появления волков вблизи населенных пунктов. Меньше месяца назад в поселке Мутиха полностью исчезли собаки, а волки начали сбиваться в стаи», — местных жителей цитирует telegram-канал «ЧП Пермь». Редакция URA.RU запросила комментарий в окружной мэрии по теме публикации. В комментариях к сообщению в мессенджере пользователи отметили, что подобная ситуация была в поселке Вая. Тогда проблему решили местные охотники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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