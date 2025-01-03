Жители Красновишерского округа пожаловались на стаи волков, которых все чаще видят вблизи домовладений. По словам местных жителей, из-за хищников в поселке Мутиха пропали собаки.
«В Красновишерском округе участились случаи появления волков вблизи населенных пунктов. Меньше месяца назад в поселке Мутиха полностью исчезли собаки, а волки начали сбиваться в стаи», — местных жителей цитирует telegram-канал «ЧП Пермь».
Редакция URA.RU запросила комментарий в окружной мэрии по теме публикации. В комментариях к сообщению в мессенджере пользователи отметили, что подобная ситуация была в поселке Вая. Тогда проблему решили местные охотники.
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