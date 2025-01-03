Звездопады и затмения: какие тайны откроет космос свердловчанам в 2025 году

В 2025 году свердловчане смогут наблюдать за затмениями, звездопадами и МКС

04 января 2025 в 14:35 Размер текста - 17 +

Наступивший год будет богат на разные удивительные астрономические события Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Наступивший год будет насыщенным и интересным для любителей космических тайн и необычных явлений. В 2025-м земляне смогут любоваться красивейшими звездопадами, наблюдать за лунными затмениями, созерцать парады планет и воочию рассмотреть летящую в небе Международную космическую станцию. Какие именно нас ждут события и когда, URA.RU рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ, екатеринбургский астроном Владилен Санакоев. Планеты «Январь — один из самых красивых месяцев в астрономическом плане. На вечернем небе наблюдаются все планеты Солнечной системы за исключением Меркурия. Сейчас в юго-западной части неба видна самая яркая планета вечернего неба — Венера. 3 января к ней присоединилась молодая Луна. Чуть восточнее Венеры можно заметить самую дальнюю планету, наблюдаемую невооруженным глазом, — Сатурн. А вот на востоке с вечера сияет вторая по яркости на небе планета — Юпитер, и чуть позже восходит третья по яркости планета — Марс», — описал астроном. Марс 12 января приблизится к Земле на ближайшее расстояние 96 млн километров. 14 января Луна будет находиться рядом с Марсом. Постепенно сближаясь, Луна и Марс спрячутся за горизонтом. А в ночь с 9 на 10 февраля Луна покроет планету Марс: лучше всего это явление наблюдать в небольшой телескоп. МКС С середины января в юго-западной части неба можно наблюдать полет Международной космической станции (МКС). Что интересно, с 20 по 23 января МКС будет пролетать мимо яркой планеты Венеры и мимо менее приметной планеты Сатурн. 17 января Венера в своем движении по звездному небу пройдет рядом с планетой Сатурн. 31 января Венера пройдет уже рядом с Нептуном. К сожалению, Нептун можно увидеть только в телескоп. Парад 1 февраля свердловчане смогут увидеть парад планет. В небольшом секторе на небе можно будет рассмотреть рядом четыре объекта Солнечной системы: молодую Луну, Венеру, Сатурн и Нептун. К сожалению Нептун, как уже было сказано выше, может наблюдаться только в телескоп. Второй период, когда яркие объекты Солнечной системы сгруппируются близко друг от друга, наступит в августе. Утром 20-22 числа низко над восточным горизонтом можно будет увидеть Меркурий, Венеру, Юпитер и Луну. Все они могут наблюдаться невооруженным глазом. Затмения Всего в этом году будет четыре затмения. Из них два лунных: 13—14 марта (Северная и Южная Америка) и 7—8 сентября (Евразия, Австралия, Африка). Также произойдут два частных солнечных затмения: 29 марта (Гренландия) и 21 сентября (Антарктида). Сентябрьское полное лунное затмение Санакоев назвал очень ярким событием. Астроном составил график, в котором обозначил точное время всех стадий этого явления по всему миру по местному времени Екатеринбурга: Начинается полутеневое затмение 7 сентября 20:28:25

Начинается частичное затмение 7 сентября 21:27:09

Начинается полное затмение 7 сентября 22:30:41

Максимальное затмение 7 сентября 23:11:47

Полное затмение заканчивается 7 сентября 23:52:51

Частичное затмение заканчивается 8 сентября 00:56:31

Полутеневое затмение заканчивается 8 сентября 01:55:08 Звездопады Новость по теме Свердловчане смогут увидеть первый звездопад 2025 года Один из приметных звездопадов этого года уже прошел: в пятницу, 3 января, некоторые счастливцы могли наблюдать метеорный поток Квадрантиды. Другой метеорный поток — Эта-Аквариды — придется на 21 мая. Он породит до 50 метеоров в час, но из-за светлого майского неба увидеть можно будет не более 10 метеоров в час. «12 августа ожидается метеорный поток Персеиды. Пожалуй, это самый приметный метеорный поток в году. Он начинается в середине июля и заканчивается в конце августа. К сожалению, в этом году максимум активности метеорного потока приходится на почти полную Луну, свет которой затмит небольшие метеоры. Нам будут доступны только самые яркие „падающие“ звезды. Одиночному наблюдателю можно будет увидеть около 10 метеоров в час», — пояснил ученый. А 14 декабря состоится пик активности метеорного потока Гемениды. Это очень интенсивный поток, в небе будут пролетать до 120 метеоров в час. Луна в период максимума будет находится в фазе последней четверти, поэтому лунный свет не помешает увидеть до 10-20 метеоров в час. Правда, при условии идеально ясной погоды, что, к сожалению, в начале зимы на Урале бывает редко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наступивший год будет насыщенным и интересным для любителей космических тайн и необычных явлений. В 2025-м земляне смогут любоваться красивейшими звездопадами, наблюдать за лунными затмениями, созерцать парады планет и воочию рассмотреть летящую в небе Международную космическую станцию. Какие именно нас ждут события и когда, URA.RU рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ, екатеринбургский астроном Владилен Санакоев. «Январь — один из самых красивых месяцев в астрономическом плане. На вечернем небе наблюдаются все планеты Солнечной системы за исключением Меркурия. Сейчас в юго-западной части неба видна самая яркая планета вечернего неба — Венера. 3 января к ней присоединилась молодая Луна. Чуть восточнее Венеры можно заметить самую дальнюю планету, наблюдаемую невооруженным глазом, — Сатурн. А вот на востоке с вечера сияет вторая по яркости на небе планета — Юпитер, и чуть позже восходит третья по яркости планета — Марс», — описал астроном. Марс 12 января приблизится к Земле на ближайшее расстояние 96 млн километров. 14 января Луна будет находиться рядом с Марсом. Постепенно сближаясь, Луна и Марс спрячутся за горизонтом. А в ночь с 9 на 10 февраля Луна покроет планету Марс: лучше всего это явление наблюдать в небольшой телескоп. С середины января в юго-западной части неба можно наблюдать полет Международной космической станции (МКС). Что интересно, с 20 по 23 января МКС будет пролетать мимо яркой планеты Венеры и мимо менее приметной планеты Сатурн. 17 января Венера в своем движении по звездному небу пройдет рядом с планетой Сатурн. 31 января Венера пройдет уже рядом с Нептуном. К сожалению, Нептун можно увидеть только в телескоп. 1 февраля свердловчане смогут увидеть парад планет. В небольшом секторе на небе можно будет рассмотреть рядом четыре объекта Солнечной системы: молодую Луну, Венеру, Сатурн и Нептун. К сожалению Нептун, как уже было сказано выше, может наблюдаться только в телескоп. Второй период, когда яркие объекты Солнечной системы сгруппируются близко друг от друга, наступит в августе. Утром 20-22 числа низко над восточным горизонтом можно будет увидеть Меркурий, Венеру, Юпитер и Луну. Все они могут наблюдаться невооруженным глазом. Всего в этом году будет четыре затмения. Из них два лунных: 13—14 марта (Северная и Южная Америка) и 7—8 сентября (Евразия, Австралия, Африка). Также произойдут два частных солнечных затмения: 29 марта (Гренландия) и 21 сентября (Антарктида). Сентябрьское полное лунное затмение Санакоев назвал очень ярким событием. Астроном составил график, в котором обозначил точное время всех стадий этого явления по всему миру по местному времени Екатеринбурга: Один из приметных звездопадов этого года уже прошел: в пятницу, 3 января, некоторые счастливцы могли наблюдать метеорный поток Квадрантиды. Другой метеорный поток — Эта-Аквариды — придется на 21 мая. Он породит до 50 метеоров в час, но из-за светлого майского неба увидеть можно будет не более 10 метеоров в час. «12 августа ожидается метеорный поток Персеиды. Пожалуй, это самый приметный метеорный поток в году. Он начинается в середине июля и заканчивается в конце августа. К сожалению, в этом году максимум активности метеорного потока приходится на почти полную Луну, свет которой затмит небольшие метеоры. Нам будут доступны только самые яркие „падающие“ звезды. Одиночному наблюдателю можно будет увидеть около 10 метеоров в час», — пояснил ученый. А 14 декабря состоится пик активности метеорного потока Гемениды. Это очень интенсивный поток, в небе будут пролетать до 120 метеоров в час. Луна в период максимума будет находится в фазе последней четверти, поэтому лунный свет не помешает увидеть до 10-20 метеоров в час. Правда, при условии идеально ясной погоды, что, к сожалению, в начале зимы на Урале бывает редко.