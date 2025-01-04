Трамп хочет забрать Гренландию: при чем тут Россия, и как это приведет к краху НАТО

Новоизбранный президент США Дональд Трамп вновь заявил о намерении приобрести Гренландию, подчеркивая, что эта территория имеет критическое значение для национальной безопасности Соединенных Штатов. В то же время такое решение может негативно отразиться на отношениях внутри НАТО. Подробнее в материале URA.RU.
Трамп планирует забрать Гренландию
Дональд Трамп вновь высказался о необходимости приобретения Гренландии для обеспечения национальной безопасности США. Это напоминает о его предложении 2019 года, когда Дания отказалась от продажи, охарактеризовав идею как абсурдную. Согласно информации, опубликованной New York Post, избранный президент проявляет серьезные намерения в отношении приобретения этого стратегически важного острова.
Бывший начальник аппарата Совета национальной безопасности Александр Грэй подчеркнул, что контроль над Гренландией имеет ключевое значение для Соединенных Штатов в свете нынешних угроз со стороны России и Китая. Он призвал к возобновлению дискуссий о взаимоотношениях между США и Гренландией, акцентируя внимание как на геополитических, так и на экономических аспектах этой проблемы.
Для чего Трамп хочет забрать Гренландию, и при чем здесь Россия
Грэй обозначил три ключевые причины для достижения соглашений между США и Гренландией:
- Безопасность и защита. С учетом того, что Гренландия является наименее густонаселенным островом в мире, в случае получения независимости она может оказаться в уязвимом положении. Грэй подчеркивает, что остров не сможет самостоятельно справиться с обеспечением своей безопасности, что открывает возможность для внешних угроз.
- Конкуренция за Арктику. На фоне растущего интереса со стороны России и Китая, которые, по мнению Грея, претендуют на значительные участки Северного Ледовитого океана, важно понимать, что статус-кво в этом регионе может измениться.
- Природные ресурсы. Гренландия богата природными ресурсами, включая золото, серебро, уран, нефть и медь. По мнению Грэя, эти ресурсы могут стать предметом принудительного захвата со стороны других стран.
Пытались ли США ранее приобрести Гренландию
Исторически, США уже пытались приобрести Гренландию. Это произошло в 1946 году, когда президент Гарри Труман предложил Дании 100 миллионов долларов за остров. В последующие годы тема покупки была поднята Трампом, который в 2019 году говорил о «стратегических причинах» такой сделки. Несмотря на это, власти Гренландии и Дании неоднократно отказывались от идеи продажи острова, утверждая, что Гренландия «не продается», она желает сохранить свою независимость.
Гренландия является автономной территорией Дании, и, согласно своему статусу, выходит за рамки европейской политики. Интерес Трампа к этому вопросу также можно объяснить изменениями климата и таянием льдов, которые открывают новые возможности для добычи и транспортировки ресурсов в арктическом регионе.
Как приобретение Гренландии США повлияет на НАТО
Согласие с предложениями Трампа может создать серьезные проблемы для НАТО. Как утверждает издание The Hill, захват Гренландии против воли Дании, члена НАТО, приведет к разрушению альянса. Такой акт стал бы прецедентом, который подорвал бы территориальную целостность, на которой основывается работа НАТО. Это может послужить вдохновением для других стран, таких как Китай, чтобы предпринять активные шаги в отношении своих территориальных претензий, например, Тайвань. Также крах альянса выгоден России, ведь сейчас страны НАТО играют решающую роль в поставках оружия Киеву.
Реакция властей Гренландии
Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается, и его жители будут продолжать борьбу за свободу и независимость от Дании. Идея независимости начинает поддерживаться населением, что может привести к референдуму о независимости в 2025 году. В историческом контексте, только нацистская Германия нарушала суверенитет Дании.
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