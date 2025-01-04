Украина атаковала Ленинградскую область и другие регионы РФ: карта СВО 4 января

Украина атаковала с помощью БПЛА Ленинградскую область
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ВСУ атаковали территорию РФ 16 дронами
ВСУ атаковали территорию РФ 16 дронами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 4 января атаковали территорию Российской Федерации при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) сбито 16 аппаратов противника, в том числе и в Ленинградской области. Ход спецоперации и обстановка на фронте 4 января — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Атака по российским регионами

Российскими ПВО за ночь на 4 января сбито 16 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Наибольшее количество вражеских дронов было уничтожено над Брянской областью (10 беспилотников). Также три БПЛА были сбиты над Смоленской, по одному над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.

Курское приграничье

Удар по опорному пункту

Экипаж вертолета Ка-52М армейской авиации ВКС РФ ударил по живой силе и опорному пункту ВСУ в курском приграничье. Как сообщили в Минобороны РФ, атака велась авиационными ракетами. Все цели были уничтожены.

Подавление огневых точек ВСУ

Десантники из Тулы, используя самоходные артиллерийские установки 2С9 «Нона-С „, успешно нейтрализовали огневые позиции Вооруженных Сил Украины в приграничной зоне области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

В результате проведения разведывательных мероприятий, включая использование средств воздушной разведки, десантные подразделения выявили опорный пункт Вооруженных Сил Украины в лесопосадке. Экипажи самоходных артиллерийских установок «Нона» были направлены к огневым позициям, где успешно поразили вражеские силы.

Подрыв домов в Новооленовке

В ходе отступления из Новооленовки в Донецкой Народной Республике Вооруженные силы Украины полностью разрушили инфраструктуру и произвели подрыв жилых зданий. Об этом сообщил заместитель командира взвода из группировки «Центр», рядовой Антон Курлынов. Он также отметил, что в стрелковый бой солдаты ВСУ очень редко вступают, стараясь избегать его.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 4 января атаковали территорию Российской Федерации при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) сбито 16 аппаратов противника, в том числе и в Ленинградской области. Ход спецоперации и обстановка на фронте 4 января — в материале URA.RU. Атака по российским регионами Российскими ПВО за ночь на 4 января сбито 16 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Наибольшее количество вражеских дронов было уничтожено над Брянской областью (10 беспилотников). Также три БПЛА были сбиты над Смоленской, по одному над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями. Курское приграничье Удар по опорному пункту Экипаж вертолета Ка-52М армейской авиации ВКС РФ ударил по живой силе и опорному пункту ВСУ в курском приграничье. Как сообщили в Минобороны РФ, атака велась авиационными ракетами. Все цели были уничтожены. Подавление огневых точек ВСУ Десантники из Тулы, используя самоходные артиллерийские установки 2С9 «Нона-С „, успешно нейтрализовали огневые позиции Вооруженных Сил Украины в приграничной зоне области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  В результате проведения разведывательных мероприятий, включая использование средств воздушной разведки, десантные подразделения выявили опорный пункт Вооруженных Сил Украины в лесопосадке. Экипажи самоходных артиллерийских установок «Нона» были направлены к огневым позициям, где успешно поразили вражеские силы. Подрыв домов в Новооленовке В ходе отступления из Новооленовки в Донецкой Народной Республике Вооруженные силы Украины полностью разрушили инфраструктуру и произвели подрыв жилых зданий. Об этом сообщил заместитель командира взвода из группировки «Центр», рядовой Антон Курлынов. Он также отметил, что в стрелковый бой солдаты ВСУ очень редко вступают, стараясь избегать его.
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