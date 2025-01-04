Илон Маск прокомментировал схватку на ножах российского солдата из Якутии против бойца ВСУ

Бизнесмен Илон Маск прокомментировал схватку на ножах между российским солдатом из Якутии Андреем Григорьевым и бойцом ВСУ. Он отметил, что в его спальне хранится окопный нож со времен Первой мировой войны, который, по его мнению, в ближнем бою полезнее пистолета.
«У меня в стене спальни на всякий случай вмонтирован окопный нож времен Первой мировой войны. Выпуск 1917 года. В ближнем бою полезнее пистолета», — написал Маск на своей странице в соцсети X.
Штурмовик Андрей Григорьев ранее поделился подробностями смертельной драки с украинским бойцом в ДНР. Он отметил, что оба участника боя осознавали, что один из них обязательно должен погибнуть. Григорьев также сообщил, что его друг был убит до этого боя, и после схватки ему удалось ликвидировать еще двух противников.
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