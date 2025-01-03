Курганцам рассказали, как правильно падать в гололед

В Курганской области из-за перепадов температур местами образуется гололед. В депздраве жителям дали советы, как правильно падать. Они опубликованы в группе департамента в соцсети «ВКонтакте».
«Если вы понимаете, что неизбежно теряете равновесие, присядьте, чтобы уменьшить расстояние до земли и снизить риск сильного удара. При падении постарайтесь сгруппироваться и упасть на землю боком, плечом и предплечьем: это позволит избежать серьезных травм», — советует депздрав.
Специалисты также опровергли миф о том, что безопаснее падать на ягодицы. Такое падение может травмировать копчик. Кроме того, можно удариться о лед головой и получить сотрясение мозга.
Если чувствуете, что падаете на спину, подбородок лучше прижать к груди, а спину выгнуть дугой. Это поможет защитить голову и позвоночник.
При падении вперед не надо пытаться «затормозить» вытянутой вперед рукой. Так можно растянуть связки кисти и даже сломать запястье. Специалисты советуют в крайнем случае использовать обе руки, чуть согнув их для лучшей амортизации.
Ранее URA.RU cообщало о предупреждении МЧС об обледенении дорог. По данным Курганского ЦГМС, гололедица местами будет наблюдаться и в ближайшие дни.
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