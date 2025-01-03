03 января 2025
02 января 2025

Курганцам рассказали, как правильно падать в гололед

Курганцам посоветовали на лед падать боком
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцев предупредили о гололеде в ближайшие дни
Курганцев предупредили о гололеде в ближайшие дни Фото:

В Курганской области из-за перепадов температур местами образуется гололед. В депздраве жителям дали советы, как правильно падать. Они опубликованы в группе департамента в соцсети «ВКонтакте».

«Если вы понимаете, что неизбежно теряете равновесие, присядьте, чтобы уменьшить расстояние до земли и снизить риск сильного удара. При падении постарайтесь сгруппироваться и упасть на землю боком, плечом и предплечьем: это позволит избежать серьезных травм», — советует депздрав.

Специалисты также опровергли миф о том, что безопаснее падать на ягодицы. Такое падение может травмировать копчик. Кроме того, можно удариться о лед головой и получить сотрясение мозга.

Если чувствуете, что падаете на спину, подбородок лучше прижать к груди, а спину выгнуть дугой. Это поможет защитить голову и позвоночник.

При падении вперед не надо пытаться «затормозить» вытянутой вперед рукой. Так можно растянуть связки кисти и даже сломать запястье. Специалисты советуют в крайнем случае использовать обе руки, чуть согнув их для лучшей амортизации.

Ранее URA.RU cообщало о предупреждении МЧС об обледенении дорог. По данным Курганского ЦГМС, гололедица местами будет наблюдаться и в ближайшие дни. 

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В Курганской области из-за перепадов температур местами образуется гололед. В депздраве жителям дали советы, как правильно падать. Они опубликованы в группе департамента в соцсети «ВКонтакте». «Если вы понимаете, что неизбежно теряете равновесие, присядьте, чтобы уменьшить расстояние до земли и снизить риск сильного удара. При падении постарайтесь сгруппироваться и упасть на землю боком, плечом и предплечьем: это позволит избежать серьезных травм», — советует депздрав. Специалисты также опровергли миф о том, что безопаснее падать на ягодицы. Такое падение может травмировать копчик. Кроме того, можно удариться о лед головой и получить сотрясение мозга. Если чувствуете, что падаете на спину, подбородок лучше прижать к груди, а спину выгнуть дугой. Это поможет защитить голову и позвоночник. При падении вперед не надо пытаться «затормозить» вытянутой вперед рукой. Так можно растянуть связки кисти и даже сломать запястье. Специалисты советуют в крайнем случае использовать обе руки, чуть согнув их для лучшей амортизации. Ранее URA.RU cообщало о предупреждении МЧС об обледенении дорог. По данным Курганского ЦГМС, гололедица местами будет наблюдаться и в ближайшие дни. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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