Решение украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа через Украину вызывает серьезные проблемы для многих стран в мире. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Полмира страдает из-за одного шизофреника, который считает себя богочеловеком», — написал Дмитрук в своем telegram-канале. Соглашение между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» о транспортировке газа истекло 31 декабря 2024 года. Власти Украины не стали его продлевать.
После остановки транзита газа из России Украина столкнулась с серьезными последствиями, включая потерю доходов от транзита в размере 800 миллионов долларов в год. Молдавия также сильно пострадает: прекращение поставок газа из России поставило под угрозу работу Молдавской ГРЭС, что негативно скажется на снабжении электроэнергией, передает Pravda.Ru.
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