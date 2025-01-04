На Украине разразилась критика в адрес Зеленского из-за его решения

Нардеп Дмитрук: из-за решения Зеленского по транзиту газа из РФ страдает полмира
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Решение Зеленского негативно отразилось на многих странах, заявил Дмитрук
Решение Зеленского негативно отразилось на многих странах, заявил Дмитрук Фото:

Решение украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа через Украину вызывает серьезные проблемы для многих стран в мире. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Артем Дмитрук. 

«Полмира страдает из-за одного шизофреника, который считает себя богочеловеком», — написал Дмитрук в своем telegram-канале. Соглашение между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» о транспортировке газа истекло 31 декабря 2024 года. Власти Украины не стали его продлевать.

После остановки транзита газа из России Украина столкнулась с серьезными последствиями, включая потерю доходов от транзита в размере 800 миллионов долларов в год. Молдавия также сильно пострадает: прекращение поставок газа из России поставило под угрозу работу Молдавской ГРЭС, что негативно скажется на снабжении электроэнергией, передает Pravda.Ru.

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Решение украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа через Украину вызывает серьезные проблемы для многих стран в мире. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.  «Полмира страдает из-за одного шизофреника, который считает себя богочеловеком», — написал Дмитрук в своем telegram-канале. Соглашение между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» о транспортировке газа истекло 31 декабря 2024 года. Власти Украины не стали его продлевать. После остановки транзита газа из России Украина столкнулась с серьезными последствиями, включая потерю доходов от транзита в размере 800 миллионов долларов в год. Молдавия также сильно пострадает: прекращение поставок газа из России поставило под угрозу работу Молдавской ГРЭС, что негативно скажется на снабжении электроэнергией, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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