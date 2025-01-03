03 января 2025

Кинотеатры Прикамья раскрыли свой заработок в первый день нового года

В первый день 2025 года кинотеатры Прикамья заработали 10,4 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В этом году суммы прихода в кинотеатрах превысили прошлогодние показатели
В этом году суммы прихода в кинотеатрах превысили прошлогодние показатели Фото:

Кассовые сборы в прикамских кинотеатрах за 1 января 2025 года составили 10,4 млн рублей. Эти сведения содержатся в отчете Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

«В первый день нового года кинотеатры Пермского края заработали 10,4 млн рублей. Это на 2,5 млн больше, чем 1 января прошлого года», — указано на портале ЕАИС.

В лидеры проката в первый день 2025 года выбились три картины. «Волшебник изумрудного города» (общий сбор — 5,6 млн рублей, за сеанс — 49,3 тысячи рублей), «Финист. Первый богатырь» (общий сбор — 2,6 млн рублей, за сеанс — 36,8 тысячи рублей) и «Елки 11» (общий сбор — 901,9 тысячи рублей, за сеанс — 34,6 тысячи рублей).

Ранее URA.RU писало про «Кристалл-Центр», который составил на рождественские каникулы специальную серию кинопоказов. В Пермской синематеке объясняли, что подборка состоит «из светлых и пронзительных фильмов о переменах, поисках себя и ностальгии».

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Кассовые сборы в прикамских кинотеатрах за 1 января 2025 года составили 10,4 млн рублей. Эти сведения содержатся в отчете Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). «В первый день нового года кинотеатры Пермского края заработали 10,4 млн рублей. Это на 2,5 млн больше, чем 1 января прошлого года», — указано на портале ЕАИС. В лидеры проката в первый день 2025 года выбились три картины. «Волшебник изумрудного города» (общий сбор — 5,6 млн рублей, за сеанс — 49,3 тысячи рублей), «Финист. Первый богатырь» (общий сбор — 2,6 млн рублей, за сеанс — 36,8 тысячи рублей) и «Елки 11» (общий сбор — 901,9 тысячи рублей, за сеанс — 34,6 тысячи рублей). Ранее URA.RU писало про «Кристалл-Центр», который составил на рождественские каникулы специальную серию кинопоказов. В Пермской синематеке объясняли, что подборка состоит «из светлых и пронзительных фильмов о переменах, поисках себя и ностальгии».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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