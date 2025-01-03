Кинотеатры Прикамья раскрыли свой заработок в первый день нового года

Кассовые сборы в прикамских кинотеатрах за 1 января 2025 года составили 10,4 млн рублей. Эти сведения содержатся в отчете Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
«В первый день нового года кинотеатры Пермского края заработали 10,4 млн рублей. Это на 2,5 млн больше, чем 1 января прошлого года», — указано на портале ЕАИС.
В лидеры проката в первый день 2025 года выбились три картины. «Волшебник изумрудного города» (общий сбор — 5,6 млн рублей, за сеанс — 49,3 тысячи рублей), «Финист. Первый богатырь» (общий сбор — 2,6 млн рублей, за сеанс — 36,8 тысячи рублей) и «Елки 11» (общий сбор — 901,9 тысячи рублей, за сеанс — 34,6 тысячи рублей).
Ранее URA.RU писало про «Кристалл-Центр», который составил на рождественские каникулы специальную серию кинопоказов. В Пермской синематеке объясняли, что подборка состоит «из светлых и пронзительных фильмов о переменах, поисках себя и ностальгии».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!